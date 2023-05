Εικόνες που θυμίζουν κόλαση εκτυλίχθηκαν στο Μπαχμούτ της Ουκρανίας η οποία κατηγορει την Ρωσία ότι έριξε στην περιοχή βόμβες λευκού φωσφόρου.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν ότι η ρωσική μισθοφορική ομάδα αποσύρεται από το Μπαχμούτ, λόγω ανεπαρκούς προμήθειας πολεμοφοδίων από τη Μόσχα, η Ουκρανία κατηγόρησε την Ρωσία για επίθεση στην πόλη με βόμβες λευκού φωσφόρου, μια χημική ουσία που η χρήση της θεωρείται έγκλημα πολέμου.

«Όχι αρκετές βόμβες, αλλά περισσότερο από αρκετός φώσφορος. Ρώσοι βομβαρδίζουν τις περιοχές του Μπαχμούτ που δεν έχουν καταλάβει με εμπρηστικά πυρομαχικά. Θα καούν στην Κόλαση», ανέφερε σε ανάρτησή του το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, το οποίο δημοσιοποίησε και βίντεο με πλάνα από τις βόμβες λευκού φωσφόρου που πέφτουν σαν πύρινη βροχή στην πόλη.

Σε άλλα βίντεο φαίνονται λάμψεις φωτός στην πόλη της Ουκρανίας και αμέσως μετά παντού ξεκινάνε εστίες φωτιάς στους δρόμους.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



📷 @SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34