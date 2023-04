Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη Αβντίιβκα στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Ζελένσκι, άκουσε αναφορές από στρατιωτικούς διοικητές για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και παρασημοφόρησε στρατιώτες, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες σας για την υπεράσπιση της γης μας, της Ουκρανίας, των οικογενειών μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Ζελένσκι επισκέφτηκε και νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονται τραυματίες Ουκρανοί στρατιώτες.

«Είμαι ευγνώμων στους πολεμιστές μας για την υπηρεσία τους. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση. Όλα τα καλύτερα για εσάς.

Είμαι ευγνώμων στους εκπροσώπους της ιατρικής υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας που αγωνίζονται για τη νίκη της πατρίδας μας. Σας εύχομαι υγεία, την οποία χαρίζετε και στα αγόρια και στα κορίτσια μας», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

#Zelensky April 18

" The hospital where Ukrainian defenders undergo treatment.



I am thankful to our warriors for their service. Get well soon. All the best to you.



I am grateful to the representatives of the medical service of the Armed Forces of Ukraine who are fighting for… pic.twitter.com/cwIviSb868