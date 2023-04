Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, έφθασε στο Κίεβο. Η επίσημη επίσκεψη του στην Ουκρανία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας.

Η επίσκεψη του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Γερμανίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα και στη διμερή συνεργασία στο πεδίο αυτό. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ έφθασε στο Κίεβο συνοδευόμενος από ολιγομελή αντιπροσωπεία γερμανών επιχειρηματιών.

Σκοπός είναι «να δώσουμε στην Ουκρανία ελπίδα» πως θα ανοικοδομηθεί μετά τον πόλεμο, είπε ο πολιτικός των Πρασίνων για το ταξίδι του στο Κίεβο. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ διαβεβαίωσε πως έχουν ήδη ληφθεί, ή αναμένεται να ληφθούν άμεσα, αποφάσεις για επενδύσεις.

#German Vice-Chancellor Robert #Habeck arrived in #Kyiv for an unannounced visit. This is his first visit to the #Ukrainian capital since the start of the full-scale invasion.



The main topic of negotiations with the German delegation will be the restoration of #Ukraine. pic.twitter.com/VErR01pk9L