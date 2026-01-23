Κόσμος

Ουκρανία: Στους 165.661 οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες από την αρχή του πολέμου

Από αυτούς 465 ανήκουν σε μικρούς και υπό εξαφάνιση λαούς που κατοικούν στη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία / Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces /Handout via REUTERS

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει βαρύ τίμημα και για τη Ρωσία καθώς 165.661 στρατιώτες έχουν πέσει νεκροί στα πεδία των μαχών.

Αυτό αναδυκνύουν τα στοιχεία του BBC σε συνεργασία με το ρωσικό site mediazona και ομάδα εθελοντών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιήσει τους στρατιώτες από τη Ρωσία πουτ έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία.

Από αυτούς 465 ανήκουν σε μικρούς και υπό εξαφάνιση λαούς που κατοικούν στη Ρωσία, ενώ να σημειωθεί πως από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 3.605 ρώσοι στρατιώτες.

Ο αριθμός αυτός είναι περίπου ίδιος με τον αριθμό των νεκρών του Ιανουαρίου του 2024. Αυτό δείχνει ενδεχομένως, επισημαίνει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι η ένταση των εχθροπραξιών δεν μειώνεται, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό τους.

Νέα στοιχεία για νεκρούς στρατιωτικούς καταφθάνουν καθημερινά, γράφει το BBC, επισημαίνοντας ότι για να υπάρξει λεπτομερής ανάλυση της δυναμικής των απωλειών το 2025 θα χρειασθούν μερικοί μήνες εργασίας.

