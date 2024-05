Ουκρανία: Συνέλαβαν 34χρονο που χτυπούσε γυναίκες στη μέση του δρόμου – Επέλεγε τυχαία τα θύματά του

Αστυνομικοί στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, πέρασαν χειροπέδες σε έναν νεαρό άντρα ο οποίος χτυπούσε γυναίκες στη μέση του δρόμου, σύμφωνα με τον αξιωματικό, Alexey Beloshitsky.

«Χτυπούσε γυναίκες ακριβώς στη μέση του δρόμου. Βρέθηκε, συνελήφθη»,- έγραψε ο Μπιλοσίτσκι στο Telegram για τον 34χρονο ο οποίος δρούσε σε δρόμους της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, το Ντνίπρο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύουν τοπικά σαιτ, ο συλληφθείς επέλεγε τα θύματά του τυχαία.

Η αστυνομία του Ντνίπρο, δεν έχει προς ώρας αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα περιστατικά, με τα κίνητρα του δράστη να παραμένουν επίσης άγνωστα.

In Dnipro, police detained a psychopath who attacked and beat women passers-by on the street pic.twitter.com/BZAkd2gggb