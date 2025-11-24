Ουκρανία: «Τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσω με τον Τραμπ» λέει ο Ζελένσκι στις πρώτες δηλώσεις του μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) ότι στο προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο που συζητείται με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους έχουν συμπεριληφθεί «σωστά» σημεία, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη «ευαίσθητα ζητήματα» που θα συζητήσει ο ίδιος με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Επί του παρόντος, μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία, όχι πλέον 28, και πολλά σωστά δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, για την ειρήνη στην Ουκρανία, που δόθηκε στη δημοσιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ομάδα μας έχει ήδη ενημερώσει σήμερα για το νέο σχέδιο μέτρων και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτεπίλεπτα σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», προσέθεσε και υπογράμμισε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μας — είναι πολύ δύσκολο — για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο. και πρέπει να τα κάνουμε όλα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά».

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα», κατέληξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα ο Μπέβζ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «το σχέδιο των 28 σημείων, όπως το είδαν όλοι, δεν υπάρχει πλέον. Ορισμένα σημεία αφαιρέθηκαν, άλλα άλλαξαν. Καμία από τις παρατηρήσεις της ουκρανικής πλευράς δεν αγνοήθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελικές αποφάσεις για τα πιο προβληματικά ζητήματα θα ληφθούν από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπέβζ επεσήμανε επίσης ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας από ό,τι πραγματικότητα.

The Portuguese island of Madeira’s central to a Russian sanctions-busting & money laundering operation@SICNoticias names oligarch Ruslan Rostovtsev as the figure behind a mysterious company in Funchal, it alleges launders millions of Euros + exports coal from occupied Donbas pic.twitter.com/2WIG2ksO3a — Tim White (@TWMCLtd) November 24, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ πάντως, δήλωσε της Δευτέρα (24/11/25) ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον εντός των προσεχών ημερών για να συζητήσει με τον Τραμπ τα ευαίσθητα ζητήματα του προτεινόμενου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.