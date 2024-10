Ουκρανία: «Χτυπήσαμε ρωσική αποθήκη με πυρομαχικά από την Βόρεια Κορέα»

Στις φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη πυρομαχικών στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, μετά από επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία, το βράδυ μεταξύ 8ης και 9ης Οκτωβρίου 2024, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μάλιστα, η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι στην αποθήκη πυρομαχικών που χτύπησε, υπήρχε στρατιωτικός εξοπλισμός που είχε στείλει η Βόρεια Κορέα στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι στην αποθήκη είχαν τοποθετηθεί «πυρομαχικά για συστήματα πυραύλων, πυροβολικού, που είχαν παραδοθεί κυρίως από τη Βόρεια Κορέα, και τηλεκατευθυνόμενες βόμβες».

It was bound to happen and now it did. The 67th GRAU arsenal in Karachev, Bryansk region, in Russia has been struck. Countless of secondary explosions can be heard.



This major Russian ammunition site is only around 120 km (70 miles) from the Ukrainian border. pic.twitter.com/ZSn5WiJms4