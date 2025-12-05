Συμβαίνει τώρα:
Ουκρανικό: Το Κρεμλίνο αναμένει απάντηση από τις ΗΠΑ – Κλιμακώνει ο Πούτιν για το Ντομπάς – «Ή αποσύρονται ή το παίρνουμε με τη βία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών
Πούτιν
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν / Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

Η Μόσχα περιμένει απάντηση από την Ουάσιγκτον για την Ουκρανία μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Τώρα περιμένουμε για την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας στις συνομιλίες που είχαμε την Τρίτη», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. 

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν αποδέχτηκε ορισμένα σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία. Δεν ανέφερε ωστόσο τα σημεία τριβής.

Χαρακτήρισε πάντως τη συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους «πολύ χρήσιμη».

Παράλληλα, προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει. «Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, είτε τα ουκρανικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη», είχα χαρακτηριστικά μιλώντας στην India Today.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν / REUTERS/Kevin Lamarque

Οι νέες δηλώσεις Πούτιν έγιναν μόλις μία ημέρα μετά τις συνομιλίες του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Μόσχα ελέγχει περίπου το 85% του Ντονμπάς. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όμως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών.

Οι δηλώσεις του Πούτιν έγιναν μετά το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματευτές του πιστεύουν ότι ο ηγέτης της Ρωσίας «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο».

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον προέβλεπε την παράδοση των ουκρανικών περιοχών του Ντονμπάς που δεν έχει καταλάβει η Ρωσία, σε de facto ρωσικό έλεγχο — μια πρόταση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο Κίεβο και ανησυχία στην Ευρώπη.

Η ομάδα Γουίτκοφ παρουσίασε στη Μόσχα νέα εκδοχή του σχεδίου, αλλά ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν την είχε δει πριν από τις συνομιλίες και ότι χρειάστηκε να «περάσει από κάθε σημείο», καθώς υπήρχαν «στοιχεία που η Μόσχα δεν μπορεί να αποδεχθεί». Η Ρωσία, σύμφωνα με τον στενό συνεργάτη του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, δεν έκανε κανένα βήμα προς συμβιβασμό.

Κίεβο: «Ο Πούτιν σπαταλά τον χρόνο του κόσμου»

Η ουκρανική ηγεσία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις συνομιλίες ως τακτική καθυστέρησης, ώστε να κερδίσει περισσότερο έδαφος. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπια, δήλωσε ότι ο Πούτιν «σπαταλά τον χρόνο του κόσμου», ενώ ο Ζελένσκι επανέλαβε πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από σκληρή διεθνή πίεση προς τη Μόσχα.

Παράλληλα, Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές ανακοίνωσαν στη Γενεύη ότι έχουν καταλήξει σε «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης», χωρίς όμως να δώσουν λεπτομέρειες.

Ανησυχία στην Ευρώπη

Το Der Spiegel αποκάλυψε ότι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε εμπιστευτική τηλεδιάσκεψη, εξέφρασαν φόβους πως η Ουάσινγκτον ίσως πιέσει για μια συμφωνία που θα παραχωρεί ουκρανικά εδάφη χωρίς ανεπίσημες εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις διαρροές, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε: «Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα των εδαφών». Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται να προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι πρέπει να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός», ενώ ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ φέρεται να δήλωσε: «Δεν πρέπει να αφήσουμε τον Ζελένσκι μόνο με αυτούς τους τύπους».

Ο Λευκός Οίκος: «Εργαζόμαστε αδιάκοπα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας»

Σε δήλωσή του στο BBC, ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι η αμερικανική ομάδα – με τον γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ – πραγματοποιεί εντατικές διαβουλεύσεις με όλες τις πλευρές για ένα «ανθεκτικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ειρήνης».

