Δύο νεαρά κορίτσια από την Ουκρανία αποφάσισαν να φτιάξουν ένα συγκινητικό βίντεο για το μεγαθήριο Antonov An-225, το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου, που καταστράφηκε στις 25 Φεβρουαρίου από βομβαρδισμούς των Ρώσων.

Το αεροσκάφος καταστράφηκε όταν οι Ρώσοι έπληξαν το αεροδρόμιο Χοστομέλ, καταστρέφοντας έτσι το «καμάρι» της Ουκρανίας, το Αντόνοφ.

Δύο κορίτσια από την Ουκρανία, οι αδερφές Olga και Iuliia Tkach δημιούργησαν μια μικρού μήκους ταινία για το Antonov (ή αλλιώς «Μαρίγια» δηλαδή όνειρο). Η ψυχή του θρυλικού Antonov πετά μέχρι τον δημιουργό του, Όλεγκ Αντόνοφ και φαίνεται να κλαίει. Ο Όλεγκ του δίνει νέα πνοή και το στέλνει πίσω στον Κίεβο που έχει ξαναγεννηθεί σαν πουλί και συγκεκριμένα ως γερανός.

sisters Yulia and Olia from #KryvyiRig made a cartoon about #Mriya plane An-225 💙💛#StandUpForUkraine #StrongerTogether #UkraineWillWin pic.twitter.com/E9jWTv4mhy