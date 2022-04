Δεν μας προξενεί εντύπωση ότι το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο για να μας εκβιάσει, δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

«Η Πολωνία και η Βουλγαρία λαμβάνουν φυσικό αέριο από γειτονικές χώρες στην ΕΕ και αυτό δείχνει την αλληλεγγύη μεταξύ μας», δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, σε συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες.

Σημείωσε ότι η απάντηση της ΕΕ θα είναι «άμεση, ενωμένη και συντονισμένη».

«Πρώτον, θα διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις της Gazprom θα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στους Ευρωπαίους καταναλωτές», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι σήμερα συναντήθηκε η ομάδα συντονισμού της ΕΕ για το φυσικό αέριο, κατά την οποία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, ενημέρωσαν για την κατάσταση. «Και οι δύο χώρες λαμβάνουν αέριο από τους γείτονές τους στην ΕΕ. Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη μεταξύ μας, αλλά και την αποτελεσματικότητα παλαιότερων επενδύσεων, όπως οι διασυνδέσεις και άλλες υποδομές φυσικού αερίου», ανέφερε στη συνέχεια.

Δεύτερον, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της για να διασφαλίσει την επαρκή προμήθεια και αποθήκευση φυσικού αερίου, μεσοπρόθεσμα, είπε η φον ντερ Λάιεν. «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης REPowerEU θα μας βοηθήσει να μειώσουμε σημαντικά την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, ήδη από φέτος. Έχουμε, επίσης, εξασφαλίσει συμφωνία με τις ΗΠΑ για προμήθεια επιπλέον υγροποιημένο αέριο (LNG), φέτος και τα επόμενα χρόνια. Θα εργαστούμε χέρι-χέρι με τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουμε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και από άλλους εταίρους», πρόσθεσε η ίδια. Ανέφερε, επίσης, ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, στα μέσα Μαΐου.

«Η τελευταία επιθετική κίνηση της Ρωσίας μας υπενθυμίζει ότι χρειαζόμαστε να εργαστούμε με αξιόπιστους εταίρους και να χτίσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία», ανέφερε, τέλος η Πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ σημείωσε ότι η γαλλική προεδρία θα συγκαλέσει συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, το συντομότερο δυνατό.

Κατέληξε λέγοντας ότι «το Κρεμλίνο απέτυχε πάλι στην απόπειρά του να διχάσει τα κράτη-μέλη» και ότι «η εποχή των ρωσικών ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη φτάνει στο τέλος της».

Εξάλλου, ερωτηθείσα για τις πληρωμές σε ρούβλια από κάποιες εταιρείες εισαγωγής ρωσικού αερίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι αυτό συνιστά «παραβίαση» των κυρώσεων κατά της Μόσχας. «Περίπου το 97% όλων των συμβολαίων προβλέπουν πληρωμές σε δολάρια ή ευρώ. Είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα της Ρωσίας να πληρωθεί σε ρούβλια είναι μονομερής απόφαση και δεν συνάδει με τα συμβόλαια. Οι εταιρείες με τέτοια συμβόλαια δεν θα πρέπει να ενδώσουν στις απαιτήσεις της Ρωσίας, κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση των κυρώσεων με υψηλό κίνδυνο για τις εταιρείες», ανέφερε.

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ΕΕ εργάζεται εντατικά στο 6ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το θέμα του πετρελαίου και αναμένεται να εγκριθεί σύντομα.

Τόνισε, επίσης, ότι η σημερινή κίνηση του Κρεμλίνου είναι μία κίνηση που χτυπάει την ίδια, τη ρωσική οικονομία, γιατί χάνει σημαντικά έσοδα.

