Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγορεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως εκβιάζει την Ευρώπη περικόπτοντας τις προμήθειες φυσικού αερίου

Στο στόχαστρο της έβαλε σήμερα (16.11.2024) τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που τον κατήγγειλε ανοιχτά πως χρησιμοποιεί την ενέργεια ως «όπλο» κατά της Ευρώπης.

Οι δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήρθαν μετά την ανακοίνωση της αυστριακής εταιρείας ενέργειας OMV πως ανέφερε πως ο ρωσικός ενεργειακός όμιλος Gazprom αναστέλλει από αύριο Κυριακή την παροχή φυσικού αερίου στην Αυστρία, κάτι που γίνεται με απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε πως η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο.

«Για άλλη μια φορά ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο. Προσπαθεί να εκβιάσει την Αυστρία και την Ευρώπη περικόπτοντας τις προμήθειες φυσικού αερίου. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό και έτοιμοι για το χειμώνα. Η αποθήκευση φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ είναι πλήρης», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν.

