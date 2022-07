Ένας Αφροαμερικανός έπεσε νεκρός στο Άκρον του Οχάιο από πυρά αστυνομικών. Ο Τζέιλαντ Γουόκερ πυροβολήθηκε δεκάδες φορές την ώρα που έτρεχε να ξεφύγει, αφού τον είχαν σταματήσει για τροχαία παράβαση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν διαμαρτυρίες.

Το περιστατικό αυτό είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά φόνων νεαρών Αφροαμερικανών από αστυνομικούς στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο δικηγόρος της οικογένειας, επικαλούμενος το βίντεο από την κάμερα που έφεραν οι αστυνομικοί το οποίο θα δημοσιευθεί σήμερα (3.7.2022), το χαρακτήρισε σκληρό και πρόσθεσε ότι οι συγγενείς του Γουόκερ ανησυχούν ότι ενδέχεται να ξεσπάσουν βίαιες διαδηλώσεις.

«Προετοιμαζόμαστε για την αντίδραση της κοινότητας και το ένα μήνυμα που έχουμε είναι ότι η οικογένεια δεν χρειάζεται περισσότερη βία», τόνισε ο ΝτιΣέλο.

Η αστυνομία στο Άκρον του Οχάιο ανακοίνωσε ότι ο 25χρονος Γουόκερ πυροβόλησε τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν και σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών μετά τη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Λίγες ώρες αργότερα είναι προγραμματισμένη πορεία.

«Η διαμαρτυρία είναι ένας τρόπος να κλάψεις», δήλωσε ο Ρόντερικ Πάουντς, πάστορας της εκκλησίας των Βαπτιστών στο Άκρον στη διάρκεια προσευχής χθες Σάββατο, αφού του επετράπη να δει το βίντεο.

Ο Πάουντς αρνήθηκε να περιγράψει με λεπτομέρειες «το αποκαλυπτικό βίντεο που ο κόσμος πρόκειται να δει», αλλά χαρακτήρισε το περιεχόμενό του «σοκαριστικό», επισημαίνοντας ότι δείχνει πως ο Γουόκερ δεν αποτελούσε απειλή όταν τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Ο πάστορας μάλιστα έκανε λόγο για «σφαγή».

His name is Jayland Walker. ⁣ ⁣ 8 Akron Ohio cops fired 90 bullets at him, hitting him 60 times throughout hie entire body. ⁣ The cops pulled him over for a TRAFFIC VIOLATION. He was 25. He was a @doordash driver. HE WAS UNARMED. HE WAS MURDERED. #JaylandWalker pic.twitter.com/CLqQtgx1ZQ

«Είναι βάρβαρο», υπογράμμισε ο Πάουντς μιλώντας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WEWS-TV. «Θα το δείτε αύριο».

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν τον Γουόκερ για τροχαία παράβαση τη Δευτέρα το πρωί. Ο Γουόκερ προσπάθησε να ξεφύγει, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Άκρον, το οποίο πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί έκαναν λόγο για ένα όπλο που εκπυρσοκρότησε από το αυτοκίνητό του.

Έπειτα από αρκετά λεπτά ο Γουόκερ βγήκε από το όχημά του και άρχισε να τρέχει, ενώ οι αστυνομικοί τον κυνήγησαν πεζή και τον πυροβόλησαν, εξηγώντας ότι αποτελούσε «θανάσιμη απειλή», όπως ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας την Τρίτη. Ο Γουόκερ πέθανε επί τόπου.

From what I’ve been told by local Akron officials, the body camera footage of Jayland Walker’s murder, which is set to come out tomorrow, is extremely disturbing.



The shot at him 90 times, hitting him 60–including 12 times in the face.



Then they handcuffed his lifeless body. 1/