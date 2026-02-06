Συμβαίνει τώρα:
Όζι Όζμπορν: Κασέτα ήχου από πρόβα του ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια σε σοφίτα φίλου του

Στην κασέτα παίζει μια μπλουζ μουσική στην οποία ακούγονται αναμφισβήτητα τα φωνητικά του Όζι Όζμπορν
Όζι Όσμπορν
Η κασέτα του Όζι Όζμπορν

Ένας «μουσικός θησαυρός» ανακαλύφθηκε πριν λίγες μέρες, μία κασέτα ήχου του αείμνηστου Όζι Όσμπορν από πρόβα του το 1980 που περιέχει ηχογραφήσεις της πρώτης σόλο μπάντας του θρύλου της metal.

Η κασέτα έχει ηχογραφήσεις του Όζι Όζμπορν, με τον κιθαρίστα Ράντι Ρόουντς και του μπασίστα Μπομπ Ντέισλι, προτού προσλάβουν τον ντράμερ Λι Κέρσλεϊκ για να ολοκληρώσει το συγκρότημα που θα ηχογραφούσε το θρυλικό πλέον άλμπουμ των Blizzard of Ozz.

Η 12λεπτη ηχογράφηση φέρει την ετικέτα «Ozzie Last Day» και ανακαλύφθηκε στη σοφίτα του Ντέιβιντ Τζόλι, ο οποίος έγινε φίλος με τον Όζι αφότου ο τραγουδιστής είχε απολυθεί από τους Black Sabbath και είχε αρχίσει να στήνει το σόλο συγκρότημά του.

Ο Jolly επικοινώνησε με το Sky News, τους κάλεσε σπίτι του και έπαιξε την κασέτα, αποκαλύπτοντας μια μπλουζ μουσική στην οποία ακούγονται τα αναμφισβήτητα φωνητικά του Όζι Όζμπορν.

Το Sky News επικοινώνησε με τον Ντέισλι, ο οποίος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της ηχογράφησης, λέγοντας: «Μόλις την άκουσα, σκέφτηκα, ναι, αυτοί είμαστε εμείς, αυτή είναι η φωνή του Όζι. … Δεν ξέρω αν κάναμε οντισιόν για έναν ντράμερ και απλώς χαλαρώναμε λίγο, ή απλώς κάναμε αστεία… αλλά δεν ήταν ένα τραγούδι στο οποίο δουλεύαμε, επειδή είχαμε σίγουρα τραγούδια μέχρι τότε, είχαμε αρκετά τραγούδια».

