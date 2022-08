Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στο Άρκανσο. Οι τρεις αστυνομικοί που ενελάκησαν σε αυτό έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα αφού στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου χτυπούν βάναυσα έναν άνδρα στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν.

Στο βίντεο αυτό, που προκάλεσε σάλο στα social media και έκανε φυσικά τον γύρο του κόσμου, οι αστυνομικοί κρατούν καθηλωμένο στο έδαφος έναν λευκό άνδρα και τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι. Του δίνουν γονατιές στα πόδια και χτυπούν το πρόσωπό του στο τσιμέντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι περαστικοί προσπάθησαν να αποτρέψουν τους αστυνομικούς ένας από αυτούς τους διατάζει να μην πλησιάσουν.

«Όπως και πολλοί από εσάς, σοκαρίστηκα από αυτά που είδα», δήλωσε ο Γκάρι Μπάξτερ, ο δήμαρχος της πόλης Μάλμπερι όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Ανακοίνωσε ότι ο ένας από τους αστυνομικούς έχει τεθεί σε «διοικητική άδεια» αν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι δύο άλλοι, που εργάζονται για την κομητεία του Κρόφορντ, τέθηκαν επίσης σε διαθεσιμότητα και ο σερίφης υποσχέθηκε ότι θα λάβει «τα κατάλληλα μέτρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Arkansas cop seen kneeing, face punching then grabbing hair of person & smashing person’s head into cement

From @MitchellMcCoy: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford Co. pic.twitter.com/UrZU2dq3PN