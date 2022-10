Σκάνδαλο έχε ξεσπάσει στο χώρο του επαγγελματικού πόκερ μετά τις καταγγελίες για την Ρόμπι Τζέιντ Λιού, η οποία κέρδισε 269.000 δολάρια σε τραπέζι στο Hustler Casino στο Λος Άντζελες.

Η 35χρονη νίκησε τον Γκάρετ Άντελσταϊν, με τον τελευταίο ωστόσο να καταγγέλλει πως η παίκτρια του πόκερ έκλεψε, φορώντας δονούμενο δαχτυλίδι, με την ίδια να απαντά πως τα λέει απλά επειδή είναι σεξιστής.

Όπως κατήγγειλε, η συσκευή αυτή δονείται όταν κάποιος σου στέλνει «σήμα» πως έχεις καλύτερο χαρτί.

Τις υποψίες κίνησε έντονα η κίνηση με την οποία κέρδισε τα 269.000 δολάρια, η οποία εάν εξεταστεί με λογική δε βγάζει κανένα νόημα.

Η Λιού απάντησε στη μπλόφα του Άντελστάιν κάνοντας «all in», ενώ η ίδια επίσης δεν είχε καλό χαρτί. Είχε όμως ελάχιστα καλύτερο από τον αντίπαλό της και πήρε τη νίκη. Με λίγα λόγια έπαιξε όλα για όλα, χωρίς να έχει καλό χαρτί και χωρίς να ξέρει αν ο αντίπαλος έχει η όχι.

Είναι χαρακτηριστικές οι αντιδράσεις των παρευρισκόμενων την ώρα που απαντά στο “all in”, οι οποίοι δεν πιστεύουν την κίνησή της.

THIS JUST HAPPENED… @RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you’ve ever seen Tune in now for SUPER HIGH STAKES $100/200/400: https://t.co/VcpZNMUTi4 pic.twitter.com/iGppl6l9aa

Τις υποψίες φούντωσε ακόμα περισσότερο η απάντηση του προπονητή της Λιου, ο οποίος είπε πως η παίκτρια απλά… μπερδεύτηκε και νόμιζε πως είχε κάπως καλό φύλλο.

Σίγουρα όχι και τόσο πειστική απάντηση όταν μιλάμε για επαγγελματία παίκτρια που βγάζει πολλά λεφτά από αυτό.

Εικόνες επίσης δείχνουν την Λιου να φορά, μεταξύ άλλων, και ένα κόκκινο δαχτυλίδι στο χέρι της, το οποίο κάποιοι «σημαδεύουν» ως το δονούμενο.

Σε κάποια φάση η Λιου βάζει τα χέρια κάτω από το τραπέζι, και όταν τα ξανανεβάζει το δαχτυλίδι δεν είναι πια στο δάχτυλό της. Μια κίνηση που δείχνει πως ίσως ήθελε να το κρύψει.

Άνθρωποι που ήταν παρόντες έλεγαν πως η συμπεριφορά της ήταν περίεργη

Ακόμα περισσότερο παραξένεψε η προσφορά της να επιστρέψει τα χρήματα! Βέβαια η ίδια δήλωσε πως το έκανε επειδή ο Γκάρετ την απείλησε.

«Ο Γκάρετ με μπλόκαρε. Τι ειλικρινής άνθρωπος. Με στρίμωξε σε μια γωνιά και με απείλησε. Αν έχει το θάρρος να μου ρίξει ένα θανατηφόρο βλέμμα on camera, φανταστείτε τι συνέβη off camera».

Υποστηρίζει πως κατηγορείται λόγω του σεξισμού που υπάρχει στο χώρο του πόκερ.

Garrett blocked me. Guilty as charged. What an honest man. He cornered me & threatened me. If he has the audacity to give me the death stare ON camera, picture what it’s like OFF camera. I was pulled out of the game & forced to speak to him in a dark hallway. Full details to come