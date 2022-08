Δεν σταματούν ούτε οι στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν ούτε και η ένταση στην περιοχή, με τους κινεζικούς βαλλιστικούς πυραύλους να φτάνουν έως την… Ιαπωνία.

Η Κίνα άρχισε χθες (04.08.2022) τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις που έχει κάνει ποτέ γύρω από την Ταϊβάν, αναπτύσσοντας μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πλοία και εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους, κάποιοι από τους οποίους πέρασαν πάνω από το νησί και έπεσαν, για πρώτη φορά, εντός της ιαπωνικής ΑΟΖ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο.

Την εκτόξευση της έντασης στην Ταϊβάν πυροδότησε η επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι, προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στο νησί, παρά τις προειδοποιήσεις και τις απειλές της Κίνας.

Οι ασκήσεις της Κίνας θα συνεχιστούν έως την Κυριακή. Η Ταϊβάν δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση από την Κίνα, ενώ την Πέμπτη βίντεο στα social media έδειχναν τανκς στους δρόμους της Ταϊπέι.

Following to the provocative exercise of China Armed Forces, Taiwanese Armed Forces have been put on high alert. They are ready to confront any possible invasion of #China. This video shows M60A3 TTS main battle tanks of #Taiwan Army in streets of #Taipei. pic.twitter.com/A89qbRS5M1 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 4, 2022

Αντιστοίχως, η Κίνα έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X — Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing's military announces "long-range live ammunition firing" in the area.



The drills are China's largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

VIDEO: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday.



China has begun massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island pic.twitter.com/7czzPNQbNp — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Το Πεκίνο θεωρεί την αυτόνομη νήσο 23 εκατομμυρίων κατοίκων αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας, αποσκιρτήσασα επαρχία προορισμένη να επανενωθεί στο μέλλον με την ηπειρωτική χώρα.

Οργή στην Ιαπωνία

Οι εκτοξεύσεις κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων γύρω από την Ταϊβάν, ορισμένοι εκ των οποίων κατέπεσαν μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας, είναι «σοβαρό πρόβλημα που πλήττει την εθνική μας ασφάλεια και αυτή των πολιτών μας», δήλωσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα.

«Καλούμε να σταματήσουν αμέσως τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας», πρόσθεσε ο Κισίντα μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής της Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τη Νάνσι Πελόσι, η οποία έφτασε χθες Πέμπτη στο Τόκιο.

Ο Κισίντα επαναβεβαίωσε εξάλλου ότι η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να συντονίζονται στενά για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στο στενό της Ταϊβάν».

Αντίδραση από το Πεκίνο

Και ενώ η Ιαπωνία διαμαρτύρεται για τους βαλλιστικούς πυραύλους που έφτασαν έως την ΑΟΖ της, η Κίνα διαμαρτύρεται στο Τόκιο για την ανακοίνωση της G7 υπέρ της Ταϊβάν!

Και γι’ αυτό το Πεκίνο κάλεσε τον πρέσβη της Ιαπωνίας ώστε να του επιδώσει έντονη διαμαρτυρία εξαιτίας του γεγονότος ότι το Τόκιο προσυπέγραψε «εσφαλμένη» (κατά την Κίνα) ανακοίνωση της G7 για την Ταϊβάν.

Τη διαμαρτυρία επέδωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ντενγκ Λι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, το υπουργείο ανέφερε πως παρόμοιες διαμαρτυρίες επιδόθηκαν σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κίνα.