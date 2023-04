Φονική κατολίσθηση έθαψε φορτηγά στο Τορχάμ του Πακιστάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν με αποτέλεσμα να έχουν εντοπιστεί ως τώρα τουλάχιστον δυο νεκροί και οκτώ άτομα να έχουν ανασυρθεί τραυματισμένα.

Σχεδόν 120 φορτηγά ετοιμάζονταν να διασχίσουν το μεθοριακό πέρασμα του Τορχάμ, το κύριο σημείο διέλευσης και ανταλλαγών ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν, όταν σημειώθηκε η φονική κατολίσθηση.

«Βρήκαμε δύο πτώματα και μεταφέραμε οκτώ τραυματίες στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλάλ Φαϊζί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας του Πακιστάν Rescue 1122. Τα συνεργεία διάσωσης του Πακιστάν συνεχίζουν τις έρευνες για να φανεί αν υπάρχουν κι άλλοι νεκροί και τραυματίες ανάμεσα στους όγκους του χώματος και των βράχων, που έθαψαν τα φορτηγά, εξαιτίας της κατολίσθησης.

Μικρές εστίες φωτιάς ξέσπασαν μετά την καταστροφή, καθώς οι οδηγοί των φορτηγών και οι βοηθοί τους ετοίμαζαν το γεύμα τους με φιάλες αερίου πριν χαράξει η ημέρα κατά τον τρέχοντα μήνα νηστείας του ραμαζανιού.

A large landslide occurred in #northwestern #Pakistan on Tuesday, burying multiple trucks and causing injuries. The incident took place near the #Torkham border town close to #Afghanistan before dawn. pic.twitter.com/88WcQJHe3D — Saleem Iqbal Qadri (@SaleemQadri_) April 18, 2023

Multiple cargo vehicles that were going to #Afghanistan via Torkham border terminal caught fire & buried this morning.



As per #Pakistan's Rescue 1122, around 10 to 20 cargo vehicles & crew members have been buried. pic.twitter.com/p3Fl33KrPU — Pak Afghan Affairs (@Pak_AfgAffairs) April 18, 2023

A #landslide on the #Torkham border crossing,the main trade route between #Pakistan and #Afghanistan,closed the #international highway for traffic.

Many drivers and cleaners are feared to be buried under the debris due to the collapse of the mountain.

5 injured #Toorkhamborder pic.twitter.com/vrH5TiYlJa — Dilbar khan (@Dilbarkhan__) April 18, 2023

«Η φωτιά έχει τώρα τεθεί υπό έλεγχο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με τη βοήθεια εκσκαφέων και βαρέων μηχανημάτων», πρόσθεσε ο Φαϊζί.

Η αιτία της κατολίσθησης στα σύνορα του Πακιστάν δεν έγινε αμέσως γνωστή. Τοπικός αξιωματούχος, ο Αλί Ραζά, επισήμανε πως βαριά μηχανήματα χρησιμοποιούνται εδώ και μήνες για εργασίες στους λόφους γύρω από το μεθοριακό πέρασμα.

Καταρρακτώδεις βροχές στη διάρκεια της νύκτας μπορεί επίσης να συνέβαλαν στην κατολίσθηση, πρόσθεσε.

Οι αρχές έκλεισαν προς στιγμήν το μεθοριακό πέρασμα για τα οχήματα, όμως παραμένει ανοικτό για τους πεζούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.