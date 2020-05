Με το Πακιστάν να έχει βυθιστεί στο πένθος από την πολύνεκρη αεροπορική συντριβή, το αστέρι της πασαρέλας, Ζάρα Αμπίντ, φέρεται μεταξύ των 107 επιβαινόντων της μοιραίας πτήσης PK 8303 των διεθνών αερογραμμών της χώρας.

Ανάμεσα στους 99 επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους που κατέπεσε σε σπίτια στο Καράτσι του Πακιστάν, βρισκόταν και η καλλονή Ζάρα Αμπίντ, ανερχόμενο αστέρι της πασαρέλας. Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Τwitter, η σχεδιάστρια μόδας Khadijah Shah:

“Η βιομηχανία της μόδας θρηνεί για την Zara Abid, καθώς βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο. Ήταν ένα υπέροχο κορίτσι, μια σπουδαία επαγγελματίας. Μακάρι η ψυχή της να αναπαυτεί”.

Αρχικά, με τις πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες, πολλοί followers της σχεδιάστριας μόδας Khadijah Shah έγραφαν εκφράζοντας την ελπίδα ότι η μελαχρινή καλλονή θα βρισκόταν μεταξύ των επιζώντων:

Pakistan’s fashion icon Zara Abid was on the flight. There are some survivors. Hoping Zara is safe…………..Conflicting reports. I pray for a miracle that Zara and the passengers on the ill fated plane survive.