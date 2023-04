Στο Πακιστάν μια μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε από σφοδρή καταιγίδα έθαψε τουλάχιστον 10 φορτηγά σήμερα (18.4.2023) στον κεντρικό δρόμο που περνά από το Χάιμπερ Πας βορειοδυτικά της χώρας και αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους πως έχουν παγιδευτεί δεκάδες άνθρωποι.

«Δέκα ως δεκαπέντε φορτηγά καταπλακώθηκαν εν μέρει ή εντελώς από κατολίσθηση στα σύνορα του Πακιστάν, στην Τορχάμ, όπου έπεσε κεραυνός κατά τη διάρκεια της καταιγίδας», δήλωσε ο Άμπντουλ Νασίρ Χαν, αξιωματούχος στην περιφέρεια Χάιμπερ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

«Έχουν εντοπιστεί τρεις τραυματίες, ενώ σωστικά συνεργεία αναζητούν κι άλλους επιζώντες», τόνισαν οι αρχές του Πακιστάν για την κατολίσθηση που… κατάπιε τα φορτηγά.

A #landslide on the #Torkham border crossing,the main trade route between #Pakistan and #Afghanistan,closed the #international highway for traffic.

Many drivers and cleaners are feared to be buried under the debris due to the collapse of the mountain.

5 injured #Toorkhamborder pic.twitter.com/vrH5TiYlJa