Εκατοντάδες μουσουλμάνοι στο ανατολικό Πακιστάν πυρπόλησαν εκκλησίες και βανδάλισαν χριστιανικά σπίτια μετά την κατηγορία σε βάρος Χριστιανών για βλασφημία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η βία ξέσπασε όταν όχλος εισέβαλε σε μια κυρίως χριστιανική περιοχή στα περίχωρα της βιομηχανικής πόλης Faisalabad στο Πακιστάν, μετά τις κατηγορίες ότι οι Χριστιανοί είχαν βεβηλώσει το Κοράνι.

«Τα πλήθη προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων χριστιανικών σπιτιών και πολλών εκκλησιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχαντ Νουρ, κυβερνητικός αξιωματούχος στην περιοχή.

Η αστυνομία και οι αρμόδιοι υπάλληλοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις εκκλησίες κάηκαν, ενώ οι κάτοικοι είπαν ότι περισσότερες από 12 εκκλησίες υπέστησαν ζημιές.

Ο υπουργός Πληροφοριών της κυβέρνησης του Παντζάμπ, Αμίρ Μιρ, είπε ότι χιλιάδες αστυνομικοί στάλθηκαν στην περιοχή και ότι δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν. Στις δηλώσεις του ο υπουργός κατήγγειλε την υποτιθέμενη βλασφημία.

Βίντεο από τις πυρπολήσεις:

Pakistan: ‘Sar Tan Se Juda’ slogan raised while burning Church.



A total of 4 church ⛪️ burnt down by jehadi community in Pakistan in 36 hours



Divided by Boundary, United By Jehad pic.twitter.com/cYKyFWFTuq