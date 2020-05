Συγκλονίζει η ανείπωτη τραγωδία στο Πακιστάν με Το Airbus των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών, με 99 επιβαίνοντες, συνετρίβη πάνω σε κτίρια, ενώ επιχειρούσε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο στο Καράτσι.

Το skynews παρουσιάζει τις τελευταίες συνομιλίες που είχε ο πιλότος με τον πύργο ελέγχου αλλά και το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε, λίγο πριν τη συντριβή του αεροσκάφους στο Πακιστάν.

Ο πιλότος ακούγεται να λέει στην ηχογραφημένη συνομιλία που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων liveatc.net, ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα και στους δυο κινητήρες.

‘Mayday, mayday…’- Pakistan plane’s last message from the pilot.



In the mayday call, the pilot can be heard saying that the plane has lost its engines.



