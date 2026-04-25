Πακιστάν: Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις Ιράν με ΗΠΑ – «Δεν σχεδιάζεται καμία συνάντηση» λέει η Τεχεράνη

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει σήμερα (25.04.2026) στο Πακιστάν, με την ελπίδα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως δεν σχεδιάζεται καμία συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των δύο χωρών, αν και ο Ιρανός ΥΠΕΞ βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ με κορυφαίους διπλωμάτες.

Φέρεται πως η αντιπροσωπεία του Ιράν βρίσκεται στο Πακιστάν μόνο για να μεταφερθούν οι θέσεις του στην πλευρά των ΗΠΑ, μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών και όχι για να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις. Ο Στιβ Γουίτκοφ με τον Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν σήμερα στο Πακιστάν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας πριν από δυο εβδομάδες, δεν αναμένεται να κάνει το ταξίδι αυτή τη φορά -κάτι όμως που μπορεί να αλλάξει αν σημειωθεί πρόοδος- διευκρίνισε η Λέβιτ.

Μετά το Πακιστάν, ο Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να συνεχίσει περιοδεία με τους άλλους σταθμούς του να είναι το Ομάν και τη Ρωσία.

Και ενώ οι διαπραγματεύσεις είναι στον αέρα, η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από τη στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως σε Ιράν και Λίβανο.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μπλοκαρισμένα, εκτοξεύοντας στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου καθώς μέσα από αυτό περνά το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές.

Οι αγορές φάνηκαν να υποδέχονται με πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία την προοπτική νέων διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τιμή του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αργού αναφοράς, υποχωρούσε στα 94,40 δολάρια το βαρέλι (-1,51%), αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, συνέχισε να ανεβαίνει μεν, αλλά με πιο βραδύ ρυθμό, κλείνοντας στα 105,33 δολάρια (+0,25%).

Υπό δοκιμασία η εκεχειρία στον Λίβανο

Στο άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, το λιβανικό, η κατάπαυση του πυρός, που προχθές Πέμπτη ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως παρατείνεται για τρεις εβδομάδες έπειτα από συνομιλίες αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, ήδη τίθεται υπό σοβαρή δοκιμασία.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (…) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αργά χθες βράδυ.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι μέλη του σκότωσαν έξι μαχητές της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια ανταλλαγών πυρών, αφού ανέφερε πως το σιιτικό κίνημα κατέρριψε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να «σαμποτάρει» τη «διαδικασία για να επιτύχουμε ιστορική (σ.σ. συμφωνία) ειρήνης ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο».

Το σιιτικό κίνημα, που κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο ξαναρχίζοντας εχθροπραξίες με το Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, κάλεσε από την πλευρά του το λιβανικό κράτος να απέχει «από απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ» και έκρινε ότι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός «δεν έχει νόημα» εξαιτίας των συνεχιζόμενων «εχθρικών ενεργειών» του ισραηλινού στρατού.

«Θα γυρίσουμε στο σπίτι μας»

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε χθες Παρασκευή διαταγή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι χωριού του νοτίου Λιβάνου, την πρώτη μετά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε κατόπιν λόγο για ισραηλινό βομβαρδισμό στο Ντέιρ Άμες.

Η απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ «σημαίνει αναγνώριση του εχθρού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμαντ Σουμάρι, 74 ετών, ο οποίος, παρά τους δισταγμούς του, αποφάσισε να φύγει από τη Σαΐντα, όπου είχε βρει καταφύγιο, και να γυρίσει στο χωριό του, έπειτα από την αμερικανική ανακοίνωση πως η κατάπαυση του πυρός παρατείνεται για τρεις εβδομάδες.

«Θα γυρίσουμε στο σπίτι μας», είπε, έχοντας γύρω του σακούλες και στρώματα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «η κατάπαυση του πυρός θα μονιμοποιηθεί».

Παράλληλα, η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανακοίνωσε χθες τον θάνατο ακόμη ενός ινδονήσιου κυανόκρανου, ο οποίος είχε τραυματιστεί την 29η Μαρτίου στον νότο.