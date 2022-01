Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν, αποκλεισμένοι σ’ ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα που προκλήθηκε από τη συρροή δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών σε μια ορεινή πόλη όπου έπεφτε ασυνήθιστα πολύ χιόνι, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι πακιστανικές υπηρεσίες διάσωσης Rescue 1122 έδωσαν στη δημοσιότητα έναν κατάλογο 21 ανθρώπων που υπέκυψαν, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, η γυναίκα του και τα έξι παιδιά τους. Ο Χασαάν Χαουάρ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Πουντζάμπ, διευκρίνισε πως κατέληξαν από το κρύο μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως οκτώ άνθρωποι πέθαναν από το κρύο μέσα στο αυτοκίνητό τους, αλλά δεν ήταν σαφές αμέσως αν τα άλλα θύματα υπέκυψαν από την ίδια αιτία ή δηλητηριασμένα από μονοξείδιο του άνθρακα που εισέπνευσαν μέσα στην καμπίνα του οχήματός τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σέιχ Ραχίντ Άχμεντ δήλωσε πως ο στρατός κινητοποιήθηκε για να ανοίξει τους δρόμους και να παράσχει βοήθεια στους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι κοντά στο Μουρί, που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ακινητοποιημένα οχήματα το ένα πίσω από το άλλο με ένα μέτρο χιόνι στις σκεπές τους.

