Μια πληροφορία για τους ομήρους που πήρε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς και η οποία – εφόσον επιβεβαιωθεί – θα προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη του Ισραήλ και όχι μόνο, κυκλοφορεί το απόγευμα της Τετάρτης, 29.11.2023, από παλαιστινιακή οργάνωση.

Συγκεκριμένα η παλαιστινιακή οργάνωση «Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ» – που θεωρείται τρομοκρατική από πολλά δυτικά κράτη – με ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως τρεις όμηροι που αρχικά είχε πιάσει η Χαμάς είναι νεκροί εξαιτίας Ισραηλινού βομβαρδισμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ, που ουσιαστικά αποτελεί τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς, ανακοίνωσε και τα ονόματα των ομήρων που φέρονται νεκροί: πρόκειται για τους Σίρι Μπίμπας, Κφιρ Μπίμπας και Άριελ Μπίμπας. Πρόκειται για την οικογένεια του μόλις 10 μηνών μωρού, του μικρότερου ομήρου στα χέρια της Χαμάς.

Η ανακοίνωση της τρομοκρατικής οργάνωσης είναι αυτή:

