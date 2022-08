Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Τρίτη σε πτήση της Jet2 από τη Λαναρκά της Κύπρου προς το Μάντσεστερ, καθώς μια γυναίκα επιχείρησε δυο φορές να εισβάλει στο πιλοτήριο του αεροπλάνου φωνάζοντας «Allahu Akbar». Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν μια σκηνή χάους και τουλάχιστον δύο αστυνομικούς να επιχειρούν να τη συλλάβουν.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν μάλιστα ότι η 30χρονη γυναίκα ήταν μόνο με τα εσώρουχά της, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι είχε μαζί της εκρηκτικά. Ρωτούσε επίσης τα παιδιά που ήταν μαζί της στην πτήση, αν ήταν «έτοιμα να πεθάνουν». Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είπε επίσης στους τρομοκρατημένους επιβάτες και το προσωπικό ότι οι γονείς της ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Την 30χρονη γυναίκα κατάφερε να συγκρατήσει ο 35χρονος Φίλιπ Ο’Μπράιαν, ο οποίος ήταν στο αεροπλάνο με άλλα έξι μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του και τρία παιδιά ηλικίας οκτώ έως 14 ετών. Ο 35χρονος, ο οποίος εργαζόταν σαν σεκιούριτι όταν ήταν έφηβος, δήλωσε στη Mirror για το περιστατικό: «Όταν η γυναίκα κατευθύνθηκε ξανά προς το πιλοτήριο πήρα, τον έλεγχο, την ακινητοποίησα στο έδαφος και σε εκείνο το σημείο ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Παρίσι».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν μια σκηνή χάους με τουλάχιστον δύο αστυνομικούς να εμφανίζονται και να συλλαμβάνουν ή να συγκρατούν την γυναίκα, η οποία φορούσε μαύρο καπέλο και κόκκινη μπλούζα.

EXCLUSIVE: A dad of three heroically restrained a passenger after she stripped to her underwear and twice tried to storm a plane cockpit shouting "Allahu Akbar".https://t.co/7zptrs4Kjh