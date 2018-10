Την είδηση μεταδίδει η βρετανική Sun και αναπαράγεται με… φρενήρεις ρυθμούς από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου. Η Sun αναφέρει πως ένας άνδρας κρατά μαχαίρι και επιτίθεται σε επιβάτες υπέργειου τρένου στο ανατολικό Λονδίνο, στο Hackney.

Επίσης αναφέρει ότι επιτέθηκε σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, μαχαιρώνοντάς τον στο στήθος.

Αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν πως ο δράστης φαινόταν «τρελαμένος» και πως φώναζε: «Θα σας σκοτώσω όλους»!

Όσοι έχουν μιλήσει είτε στα ΜΜΕ είτε μέσω social media, είναι έντρομοι. Λένε ότι ο δράστης μαχαίρωσε έναν άνδρα με το -περίπου- 30 εκατοστών μαχαίρι που κρατούσε.

Μια ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, η 29χρονη Leon Bruff, ήταν στο ίδιο βαγόνι με τον δράστη. Δηλώνει πως πανικόβλητοι επιβάτες «έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον μανιακό«.

Επίσης πρόσθεσε ότι ο δράστης έλεγε: «Μην τα βάζετε μαζί μου, θα σας σκοτώσω όλους»!

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ το θύμα του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

Την πρώτη εικόνα από το σημείο της επίθεσης μεταφέρει ένας χρήστης του Twitter, ο οποίος αναφέρει: «Αποφύγετε τον κεντρικό σταθμό Hackney. Ένας τύπος μόλις έβγαλε μαχαίρι στο τρένο και το προσωπικό λέει ότι μαχαίρωσε κάποιον. Απολύτως σοκαριστικό«.

Avoid Hackney Central. Some guy just pulled out a knife on my overground train and the staff are saying he stabbed someone. Absolutely terrifying. #HackneyCentral pic.twitter.com/tSwX4250i5

— Joe Street (@joestreet18) October 2, 2018