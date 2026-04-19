Κόσμος

Πάπας Λέων: «Να σιγάσουν τα όπλα», απηύθυνε έκκληση και κατέκρινε την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας εξήρε επίσης την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου
Pope Leo XIV arrives to lead a Holy Mass during his apostolic journey in Africa, in Kilamba, Luanda province, Angola, April 19, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Ο Πάπας Λέων στην Ανγκόλα / Reuters

O πάπας Λέων στηλίτευσε την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, απευθύνοντας έκκληση «τα όπλα να σιγάσουν και η οδός του διαλόγου να ακολουθηθεί».

Ο πάπας Λέων απηύθυνε αυτήν την έκκληση για την Ουκρανία, σήμερα (19.04.2026) έπειτα από μία λειτουργία έξω από την πρωτεύουσα της Ανγκόλα, Λουάντα, στην οποία παρέστησαν περίπου 100.000 άνθρωποι.

Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας εξήρε επίσης την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ που στηρίζει το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την έναν «λόγο ελπίδας».

Κόσμος
