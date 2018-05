Παραγωγός του Netflix για Χάρβεϊ Γουάινστιν: Με βίασε 9 φορές

Η Alexandra Canosa, παραγωγός στο Marco Polo του Netflix, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινστιν, του αδερφού του Μπομπ, της εταιρείας και των μελών του συμβουλίου τον Δεκέμβριο.

Ο δικηγόρος της υποστήριξε στο δικαστήριο πως τη βίασε τουλάχιστον 9 φορές στη διάρκεια 7 χρόνων και απειλούσε το μέλλον και τη δουλειά της στον κλάδο αν μιλούσε για ό,τι είχε συμβεί.

Λεπτομέρειες για τα όσα έζησε περιλαμβάνονται λεπτομερώς σε καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα. Η Canose είπε ότι εργαζόταν για την εταιρεία για χρόνια. Πρώτη φορά που της επιτέθηκε σεξουαλικά ήταν το 2010 στο Tribeca Grand Hotel.

Where’s the #MeToo folks for him? #Cancelled RT @NYDailyNews: Harvey Weinstein accused of sexually assaulting «Marco Polo» producer Alexandra Canosa repeatedly for years and threatening her job https://t.co/K4ELqtKq30 pic.twitter.com/053HVwuy79

