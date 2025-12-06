Παραλήρημα Έλον Μασκ κατά ΕΕ: Ζητά την κατάργησή της μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο X

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε ξανά πολιτική και διπλωματική θύελλα. Μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε την Παρασκευή (05.12.2025) στην πλατφόρμα X για παραβίαση του Digital Services Act (DSA), ο δισεκατομμυριούχος υποσχέθηκε «απάντηση», όχι μόνο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και «κατά των ατόμων» που, όπως ισχυρίζεται, έλαβαν αυτήν την απόφαση, γράφει το Politico.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο μόνο στο X, αλλά και σε μένα προσωπικά!» έγραψε ο Έλον Μασκ στο κοινωνικό του δίκτυο. «Επομένως, φαίνεται λογικό η απάντησή μας να στοχεύει και τα άτομα που πήραν αυτήν την απόφαση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έλλειψη διαφάνειας για τις Βρυξέλλες, λογοκρισία για την Ουάσινγκτον

Η Κομισιόν κατηγορεί το X ότι παραβίασε υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει το DSA, όπως η αλλαγή του μπλε σήματος σε επί πληρωμή υπηρεσία, κάτι που θεωρείται παραπλανητικό. Επιπλέον, η ΕΕ καταλογίζει έλλειψη διαφάνειας στη διαφημιστική βιβλιοθήκη της πλατφόρμας και μη παροχή πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

The “EU” imposed this crazy fine not just on @X, but also on me personally, which is even more insane!



Therefore, it would seem appropriate to apply our response not just to the EU, but also to the individuals who took this action against me. https://t.co/n2LE0eZiI7 — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι η κύρωση αφορά το σύνολο της εταιρικής δομής του X — τις X Holdings, την xAI και τον ίδιο τον Μασκ.

Σε απάντηση, ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ρυθμιστές ως «EU woke Stasi commissars», υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ σύντομα «θα καταλάβει το πραγματικό νόημα του Streisand Effect», όταν η προσπάθεια συγκάλυψης οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Η Ουάσινγκτον ανεβάζει τους τόνους: «Επίθεση κατά του αμερικανικού λαού»

Στις ΗΠΑ, το πρόστιμο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ κατηγόρησαν την ΕΕ ότι στοχοποιεί την αμερικανική τεχνολογία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το πρόστιμο «δεν είναι απλώς επίθεση στο X, αλλά σε όλες τις αμερικανικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό». Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε την απόφαση «παράλογη» και «επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου».

Ο απεσταλμένος του Τραμπ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, κατήγγειλε «υπερβολική ρυθμιστική παρέμβαση» και διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον «θα αμφισβητήσει κάθε μέτρο που στοχοποιεί άδικα αμερικανικές επιχειρήσεις».

Ακόμη και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρενέβη: ο Κρίστοφερ Λάνταου κατηγόρησε την ΕΕ ότι «ζητά προστασία από τις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει την ασφάλειά τους μέσω ενός μη εκλεγμένου και μη αντιπροσωπευτικού οργάνου».

Βρυξέλλες: «Δεν είναι λογοκρισία, είναι διαφάνεια»

Απέναντι στις επικρίσεις, η Κομισιόν παραμένει αμετακίνητη. «Το DSA δεν έχει καμία σχέση με λογοκρισία», δήλωσε η Χένα Βίρικουνεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την ψηφιακή κυριαρχία. «Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διαφάνεια του X.»

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ ΕΕ και κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με νέους δασμούς εάν η ΕΕ συνεχίσει να στοχοποιεί τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, καθιστώντας το DSA βασικό σημείο τριβής στις εμπορικές συνομιλίες.

Για την ΕΕ, το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη έρευνα για το X, η οποία θα εξετάσει και τον τρόπο διαχείρισης του περιεχομένου. Το X δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο από το Politico.

Η σύγκρουση προμηνύεται μακρά και ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εκρηκτικά μέτωπα της εποχής Τραμπ, με επιπτώσεις στην τεχνολογία, το εμπόριο… και τη γεωπολιτική.