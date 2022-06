Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που σήμερα κατέχει το αξίωμα του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έκανε σήμερα το πρωί μια ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram, χρησιμοποιώντας ακραίους χαρακτηρισμούς, μιλώντας για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μέσω της οποίας εκφράζει το μίσος του για τους «έκφυλους» και «μπάσταρδους» που θέλουν «νεκρή» την Ρωσία.

«Συχνά με ρωτούν, γιατί οι αναρτήσεις μου στο Telegram είναι τόσο σκληρές. Απαντώ, γιατί τους μισώ. Είναι έκφυλοι και παλιοτόμαρα. Θέλουν τον θάνατο μας, και της Ρωσίας. Όσο ζω θα κάνω τα πάντα για να τους εξαφανίσω», δήλωσε ο 56χρονος πρώην ηγέτης, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος των δηλώσεών του.

Ο Μεντβέντεφ δεν διευκρίνισε σε ποιους αναφέρεται, αλλά το πιθανότερο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Kommersant εκφράστηκε με αρνητικές διαθέσεις στις ηγεσίες της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Medvedev:

"I'm often asked why my Telegram posts are so harsh. The answer is that I hate them. They are bastards and degenerates. They want our death, that of Russia. As long as I am alive, I will do everything to make them disappear."



See you in The Hague, Dmitry https://t.co/HwM6zzTVYt pic.twitter.com/OlpJAlLkI3