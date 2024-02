Παρανάλωμα το μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής της Σουηδίας – Μπάλες φωτιάς και πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» το Γκέτεμπόργκ

Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στο μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής της Σουηδίας, στο Γκέτεμποργκ, με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε ένα νέο θαλάσσιο πάρκο.

Σύμφωνα με τις αρχές της Σουηδίας 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εκκένωση ενός ξενοδοχείου και γραφείων που βρίσκονται δίπλα στο πάρκο αναψυχής Liseberg, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Γκέτεμποργκ.

Σε εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας διακρίνονται μπάλες φωτιάς, φλόγες και εκρήξεις να καταστρέφουν μια νεροτσουλήθρα, ενώ ένα σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται πάνω από την πόλη.

Οι σουηδικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ζήτησαν από τους κατοίκους στη γύρω περιοχή «να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν πόρτες, παράθυρα και να μην χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά» εξαιτίας του καπνού.

Oceana Waterworld in #Liseberg park #Gothenburg #Sweden just caught on #fire.

A total of twelve people has sought care at the hospital. Minor Injury. pic.twitter.com/GLTwWm1RtV