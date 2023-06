Ένας 17χρονος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού στο Παρίσι. Ο έφηβος ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο, πάτησε γκάζι για να αποφύγει τον έλεγχο. Για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» κρατείται ο ένστολος που πυροβόλησε.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media από το προάστιο Ναντέρ του Παρισιού, διακρίνονται δύο αστυνομικοί, ο ένας με στραμμένο το όπλο προς τον οδηγό, να επιχειρούν να ελέγξουν τον 17χρονο από το παράθυρο του αυτοκινήτου.

Ο έφηβος οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί, και προτού προλάβει να απομακρυνθεί δέχτηκε τα πυρά ενός εκ των δύο αστυνομικών.

Έχοντας τραυματιστεί θανάσιμα, ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο «καβάλησε» το πεζοδρόμιο στην άκρη του δρόμου και ακινητοποιήθηκε.

Ο αστυνομικός που πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τον νεαρό τέθηκε υπό κράτηση για «ανθρωποκτονία από πρόθεση», από το γραφείο του εισαγγελέα της Ναντέρ.

Βίντεο από τη στιγμή του μοιραίου πυροβολισμού:

A 17yo boy was murdered in cold blood by cops today in #nanterre #france , for not complying to their orders. #antireport pic.twitter.com/TxJradvtT7