Πατέρας τραυματία στρατιώτη για την επίθεση της Χεζμπολάχ με drone στο Ισραήλ: «Γλιστρούσαν στο αίμα»

Tην επίθεση με drone της Χεζμπολάχ στη στρατιωτική βάση Μπινγιαμίνα στο Ισραήλ, περιγράφει ο πατέρας ενός τραυματισμένου στρατιώτη, μεταφέροντας τα λόγια του γιου του.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ σκότωσε τέσσερις στρατιώτες και τραυμάτισε σοβαρά άλλους επτά, με πάνω από 60 τραυματίες, κατά την επίθεση με drones που εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής (13.10.24) η Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

«Ο γιος μου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Beilinson», εξήγησε ο πατέρας του στρατιώτη που από τύχη γλίτωσε τη ζωή του από το φονικό πλήγμα.

«Έχει σχετικά ελαφρά τραύματα, με θραύσματα στο πρόσωπό του και έχει χάσει την ακοή του από το ένα αυτί», είπε ο πατέρας στην Jerusalem Post και συνέχισε:

«Έκαναν αξονική τομογραφία και θα πάρουμε τα αποτελέσματα σήμερα. Ανησυχώ πολύ για τους σοβαρά τραυματίες και, φυσικά, για εκείνους που σκοτώθηκαν. Ήταν εκπαιδευόμενοι του στη μονάδα. Είναι δύσκολο, αλλά οι στρατιώτες είναι δυνατοί».

The number of Israeli soldiers injured in the drone attack by Hezbullah has rose to 67



Hezbullah took credit for the attack on this Golani base in Benyamina in Haifa, says it is in retaliation to the Israeli attacks in Beirut, notably the attack on Basta and Nuwairi… https://t.co/or9Cq1t0yr pic.twitter.com/vXTZ2ejCq0