Patrick Muldoon: Από καρδιακή προσβολή πέθανε στα 57 ο πρωταγωνιστής του «Melrose Place»

Ο ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητος στο ντους από τη σύντροφό του το πρωί της Κυριακής (19.04.2026)
Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Patrick Muldoon, που έγινε γνωστός από τη σειρά «Melrose Place». Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια.

Όπως αναφέρεται, ο ηθοποιός Patrick Muldoon πέθανε από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του. Ο ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Melrose Place» άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Απριλίου, ενώ στο έγγραφο αναφέρεται ότι υποκείμενη αιτία ήταν η πνευμονική εμβολή. Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό, η σορός του αποτεφρώθηκε στις 28 Απριλίου.

Ο μάνατζέρ του είχε επιβεβαιώσει τον αιφνίδιο θάνατό του, επισημαίνοντας ότι προκλήθηκε έπειτα από καρδιακή προσβολή. Σημειώνεται ότι, ο ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητος στο ντους από τη σύντροφό του, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στη συνέχεια.

Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Muldoon είχε κάνει ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του ως εκτελεστικός παραγωγός στη νέα ταινία «Kockroach», με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth και Taron Egerton.

