Patrick Muldoon: Πέθανε στα 57 ο πρωταγωνιστής των «Days Of Our Lives» και «Melrose Place»

Ο ηθοποιός πέθανε το πρωί της Κυριακής (19.04.2026) από καρδιακή προσβολή
Ο Patrick Muldoon, πρωταγωνιστής των σειρών «Days Of Our Lives» και «Melrose Place», πέθανε σε ηλικία 57 ετών. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηθοποιός πέθανε το πρωί της Κυριακής (19.04.2026) από καρδιακή προσβολή.

Γεννημένος στο Σαν Πέδρο της Καλιφόρνια, ο ηθοποιός Patrick Muldoon έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990 μετά την έναρξη της καριέρας του ως ηθοποιός ενώ ήταν ακόμα στο USC, όπου έπαιξε επίσης ποδόσφαιρο για τους Trojans.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δύο επεισόδια στο Who’s the Boss, και στην συνέχεια στο Saved By the Bell λίγο μετά την αποφοίτησή του το 1991.

Η αναγνωρισιμότητά του ήρθε μέσα από τον ρόλο του ως Austin Reed στη σειρά Days of Our Lives, όπου εμφανίστηκε από το 1992 έως το 1995, πριν επιστρέψει ξανά την περίοδο 2011–2012.

Στη συνέχεια, ενσάρκωσε τον «κακό» Ρίτσαρντ Χαρτ στη δημοφιλή σειρά Melrose Place, από την τρίτη έως την πέμπτη σεζόν. Στον κινηματογράφο, έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον ρόλο του Zander Barcalow στην επιτυχημένη ταινία επιστημονικής φαντασίας Starship Troopers (1997), σε σκηνοθεσία του Paul Verhoeven.

Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του δουλειά, το αστυνομικό θρίλερ Dirty Hands, αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

