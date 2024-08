Πάβελ Ντούροφ: Ποια είναι η μυστηριώδης ξανθιά Τζούλι Βαβίλοβα που ταξίδευε με τον CEO του Telegram και αναζητείται από την οικογένειά της

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις τελευταίες ώρες την υπόθεση του Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτή του Telegram, μετά τις νέες αποκαλύψεις που «βγαίνουν στο φως» έπειτα από τη σύλληψή του στο Παρίσι.

Ο Ρώσος μεγιστάνας και CEO της πλατφόρμας Telegram, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (24.08.2024) στο αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ έξω από το Παρίσι. Ο Πάβελ Ντούροφ φαίνεται να ταξίδευε έχοντας για παρέα του την εντυπωσιακή 24χρονη streamer βιντεοπαιχνιδιών, Τζούλι Βαβίλοβα, την οποία δεν μπορεί να την εντοπίσει η οικογένειά της μετά τη σύλληψη του δισεκατομμυριούχου.

Η Τζούλι Βαβίλοβα δηλώνει εκτός από streamer και crypto coach, ενώ μέχρι προσφάτως ήταν πολύ ενεργή στα social media. Συχνά μοιραζόταν φωτογραφίες από την χλιδάτη ζωή και τα φαντασμαγορικά ταξίδια της. Η ίδια, μάλιστα, φαίνεται ότι την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψε μαζί με τον Ντούροφ προς το Αζερμπαϊτζάν.

Πολλοί που παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς της στα social media, πίστευαν ότι μέσα από τα post της δίνονταν λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις που έκανε ο 35χρονος μεγιστάνας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Juli Maletc 🌞 | streamer (@julivavilova)

Ο Γάλλος privacy data researcher Μπαπτίστ Ρομπέρ που έκανε πολλή έρευνα αναφορικά με τη σύλληψη και την εμπλοκή της 24χρονης είπε: «Είναι περίπλοκο να πούμε αν οι αναρτήσεις της έπαιξαν άμεσο ρόλο στη σύλληψή του, αλλά αν την ακολουθούσατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα μπορούσατε εύκολα να παρακολουθείτε τις κινήσεις του Ντούροφ».

Ο προσωπικός λογαριασμός της Βαβίλοβα είναι γεμάτος από φωτογραφίες και βίντεο με ταξίδια της στη Μέση Ανατολή στο ίδιο χρονικό διάστημα με ταξίδια που είναι γνωστό ότι έκανε ο CEO του Telegram σε αυτά τα μέρη. Ωστόσο, η σχέση της 24χρονης και του Πάβελ Ντούροφ παραμένει ασαφής.

Έπειτα από πολλή έρευνα, ο Μπαπτίστ Ρομπέρ ανέβασε στο «X» μια συλλογή αναρτήσεων, συμπεριλαμβανομένων βίντεο των δύο τους στο Ουζμπεκιστάν που τραβήχτηκαν νωρίτερα το καλοκαίρι από έναν Ρώσο blogger.

Οι δύο τους μοιράστηκαν διαφορετικά στιγμιότυπα μέσα από το όχημα του μεγιστάνα σε μία εξόρμησή τους για σκοποβολή στο ίδιο ακριβώς μέρος, με μόλις λίγες ώρες διαφορά.

Ο blogger, Γουσέιν Γκασάνοφ, μαζί με τη Βαβίλοβα και τον Ντούροφ επισκέφτηκαν και το Ουζμπεκιστάν από όπου ξανά ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο από τα ίδια μέρη, ενώ υπάρχει και βίντεο που δείχνει και τους τρεις μαζί.

Μετά τη σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ, η οικογένεια της 24χρονης δήλωσε ότι ανησυχεί όλο και περισσότερο, λέγοντας στο ότι κανείς από τα μέλη δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Όπως σημειώνει η NY Post, είναι άγνωστο πώς και πότε γνωρίστηκαν η Βαβίλοβα και ο Ντούροφ, αλλά και οι δύο ζουν στο Ντουμπάι.

Ο CEO μετέφερε εκεί την έδρα του Telegram αφού έφυγε από τη Ρωσία το 2014, όταν αρνήθηκε να παραδώσει κρυπτογραφημένα δεδομένα στο Κρεμλίνο. Ο Ντούροφ, που έχει και γαλλική υπηκοότητα, δεν κρυβόταν ούτε διέφυγε, και πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια στην Ευρώπη, ανέφερε η εταιρεία του σε ανακοίνωσή της.

Γιατί συνελήφθη ο Ντούροφ

Η προφυλάκιση του ιδρυτή και επικεφαλής της πλατφόρμας Telegram, του Πάβελ Ντούροφ, παρατάθηκε το βράδυ του Σαββάτου, συνελήφθη στη Γαλλία με ένταλμα έρευνας για διάφορα αδικήματα μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, που μεταξύ άλλων επιτρέπει την ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Η γαλλική υπηρεσία OFMIN, που είναι αρμόδια για τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων, είχε προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος έρευνας σε βάρος του Ντούροφ, καθώς έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε προκαταρκτική έρευνα για διάφορα αδικήματα – από απάτη ως διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακή παρενόχληση, οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και εξύμνηση της τρομοκρατίας.

Στην έρευνα εμπλέκεται η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικών εγκλημάτων της εθνικής υπηρεσίας δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και η ONAF, υπηρεσία καταπολέμησης της τελωνειακής απάτης, κατά πηγές του πρακτορείου.

Γάλλοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ο Durov είναι συνένοχος με την παγκόσμια διακίνηση ναρκωτικών, την παιδεραστία και την απάτη που κυκλοφορούν αχαλίνωτα στο Telegram λόγω έλλειψης μετριοπάθειας και των εργαλείων που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.

«Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η απουσία μετριοπάθειας και συνεργασίας από την πλευρά της πλατφόρμας», δήλωσε σε δήλωση ο Jean-Michel Bernigaud, γενικός γραμματέας της γαλλικής αστυνομικής υπηρεσίας Ofmin.

Οι σχέσεις Ντούροφ με Πούτιν και Ρωσία

Η σχέση του CEO με το καθεστώς του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει επίσης ασαφής. Το Telegram μπλοκαρίστηκε στη Ρωσία το 2018, αλλά στη συνέχεια επετράπη η λειτουργία του ξανά δύο χρόνια αργότερα. Είναι μια σημαντική πλατφόρμα επικοινωνίας για Ρώσους αξιωματούχους καθώς και για τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με το BBC .

Οι διαδικτυακές φήμες εικάζουν – χωρίς στοιχεία – ότι η επίσκεψη του μεγιστάνα στο Αζερμπαϊτζάν ήταν για να μπορέσει να συναντηθεί με τον Πούτιν, έναν ισχυρισμό που το Κρεμλίνο αρνείται.

Δεν είναι επίσης σαφές το γιατί ο 39χρονος επέστρεψε στο Παρίσι με το ιδιωτικό του αεροπλάνο όταν το ένταλμα σύλληψής του ίσχυε μόνο εάν βρισκόταν σε γαλλικό έδαφος, καθώς οι αρχές θα ειδοποιούνταν για την προσγείωσή του.

Το Telegram έχει επίσης επικρίνει πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επειδή επιτρέπει σε μαχητές και οργανωμένους εγκληματίες να επικοινωνούν στην εφαρμογή, η οποία δίνει έμφαση στο απόρρητο των χρηστών πάνω από όλα.

Ο Pavel Durov, ο οποίος εκτιμά το Forbes αξίας περίπου 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει πει επανειλημμένα ότι το Telegram είναι μια ουδέτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και ότι έφυγε από τη Ρωσία για να αποφύγει να λάβει εντολές από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους, ο δισεκατομμυριούχος θα κρατηθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη ημέρες, παρόλο που οι ακριβείς κατηγορίες που του επιβάλλονται παραμένουν ασαφείς – προς μεγάλη απογοήτευση των υποστηρικτών του, που κατακρίνουν τη σύλληψή του ως «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».