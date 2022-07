Πενήντα χρόνια κάθειρξη θα εκτίσει μια εικοσιτριάχρονη στο Ελ Σαλβαδόρ με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, επειδή γέννησε κοριτσάκι που δεν επέζησε παρά μερικές ώρες μέσα σε τουαλέτα. Από το 1998, ο σαλβαδοριανός ποινικός κώδικας απαγορεύει απόλυτα την άμβλωση, ακόμη και σε περίπτωση βιασμού ή κινδύνου για τη ζωή της μητέρας, οδηγώντας πολλές γυναίκες στην καταδίκη.

Η 23χρονη Λέσλι από το Ελ Σαλβαδόρ – που δεν έκανε άμβλωση απλά γέννησε πρόωρα λόγω επιπλοκών – είναι μέλος φτωχής οικογένειας αγροτών, που ζει σε σπίτι όπου δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, ούτε ύδρευση.

El Salvador has one of the world’s strictest abortion laws, banning the procedure in all circumstances. Activists and previously imprisoned women say the country is a cautionary tale for what could happen in the U.S. if Roe v. Wade is overturned. https://t.co/4rAmI3gNML pic.twitter.com/eSf0cx92bA

Τον Ιούνιο του 2020, γέννησε μέσα στην τουαλέτα χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει. Το μωρό, ένα κοριτσάκι, γεννήθηκε ζωντανό, έπειτα από 37-40 εβδομάδες κύησης, αλλά δεν επέζησε παρά ώρες.

Η ετυμηγορία, η οποία απαγγέλθηκε την 29η Ιουνίου, δεν βασίζεται παρά μόνο «σε ανδρικές προκαταλήψεις», τόνισε η Οργάνωση Πολιτών για την Αποποινικοποίηση της Άμβλωσης (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, ACDATEE).

Η φεμινιστική ΜΚΟ ανέφερε πως πρόκειται να ασκήσει έφεση και σκοπεύει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση της νεαρής.

Ένα από τα επιχειρήματα στο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου ήταν πως η νέα παρέλειψε το μητρικό της καθήκον να «προστατεύει τα παιδιά της σε κάθε περίσταση της ζωής», ανέφερε η ACDATEE.

Εισαγγελείς και δικαστές χαρακτηρίζουν συχνά ακόμη και αθέλητες αποβολές «ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης με επιβαρυντικές περιστάσεις», κατηγορία που επισύρει ποινή 30 ως 50 ετών κάθειρξης.

Ωστόσο, πρόκειται για «την πρώτη φορά στην ιστορία που απαγγέλλεται η βαρύτερη ποινή αφότου ποινικοποιήθηκε απόλυτα η άμβλωση», υπογράμμισε η ACDATEE.

Από το 2009, 65 γυναίκες, στην πλειονότητά τους φτωχές, απελευθερώθηκαν μετά τις φυλακίσεις τους διότι γέννησαν τα παιδιά τους νεκρά ή απέβαλαν εξαιτίας επιπλοκών χάρη στη βοήθεια της ACDATEE και άλλων φεμινιστικών οργανώσεων, όμως σχεδόν δέκα παραμένουν φυλακισμένες και περίπου πέντε αντιμετωπίζουν δίκες για τέτοιες περιπτώσεις.

A woman in El Salvador was sentenced to 30 years in prison for homicide after she had a miscarriage.



El Salvador totally bans abortion, even in cases of rape or medical emergency.



180+ women, many of whom had miscarriages, have been prosecuted for suspected abortion since 2000. pic.twitter.com/1iK3w0kdSN