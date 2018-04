Πεντάγωνο: Χειροπέδες σε Γερμανό τζιχαντιστή – Εμπλέκεται στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Μοχάμαντ Χαϊντάρ Ζάμαρ, ένας γεννημένος στη Συρία Γερμανός υπήκοος, συνελήφθη πριν από έναν μήνα από τους εταίρους μας στις ΣΔΔ (σ.σ. Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεών τους για να νικηθεί το ΙΚΙΛ (σ.σ. Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τον Λεβάντε, παλαιότερη ονομασία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος) στο έδαφος της Συρίας», δήλωσε ο Έρικ Παχόν, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στις ΣΔΔ για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο Παχόν.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για την 11η Σεπτεμβρίου του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Ζάμαρ «δήλωνε ανοικτά ισλαμιστής» και εξυμνούσε «τον βίαιο τζιχάντ». Φέρεται, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, να είχε καυχηθεί ότι είχε επηρεάσει τον Ράμζι Μπιναλσίμπ, που κατηγορείται ότι είχε στείλει χρήματα στους αεροπειρατές της 11ης Σεπτεμβρίου και ότι είχε διαβιβάσει πληροφορίες στην Αλ Κάιντα και τον Μοχάμεντ Άτα, που ηγήθηκε της επίθεσης στο Κέντρο Παγκόσμιου Εμπορίου (WTC) στη Νέα Υόρκη.

1. YPG has captured German Jihadi veteran Mohammed Haydar Zammar, arguably the highest profile German within ISIS. An Afghan Jihad veteran who knew OBL, he was close to Mohammed Atta and other 9/11 terrorists and a mentor for the Hamburg cell. https://t.co/Jtc74wtDpV

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) April 17, 2018