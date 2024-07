Περίεργο δυστύχημα στην Ινδία: Αγκάλιασε συνάδελφό του και την έριξε από τον 3ο όροφο

Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας ενός κτιρίου στην Ινδία, από το δυστύχημα που είχε μια καθαρίστρια, την περασμένη Τρίτη (16.07.2024).

Η καθαρίστρια Γκουντίγια Ντέβι βρήκε τραγικό θάνατο, πέφτοντας από τον 3ο όροφο του κτιρίου «Globe Estate» στο Ντομπίβλ στην Ινδία.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν η άτυχη καθαρίστρια, έκανε διάλειμμα από την δουλειά της και κάθισε στην άκρη του εσωτερικού μπαλκονιού του κτιρίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ένας άνδρας την πλησιάζει και την αγκαλιάζει, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο κενό.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Woman falls off third floor of a complex in Maharashtra’s Dombivli.



This happened while the woman was with her friends. Another of her friends was saved by bystanders.



The woman was identified as Gudiya Devi, who worked as a cleaner in the building. She is survived by a son… pic.twitter.com/tfKpjHFn4U