Περνάει τη διάβαση πεζών και σταματάει μπροστά στο αυτοκίνητο – Η κίνηση που γονάτισε το ίντερνετ

Ένα μικρό κορίτσι δίνει μαθήματα ευγλενειας σε όλους μας… Αυτό το κοριτσάκι από την επαρχία Γκουανκγτόνγκ, κάπου στη νοτιοανατολική Κίνα, προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, γνωρίζοντας άριστα τι πρέπει να κάνει για να μη θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο. Αν και είναι σε διάβαση πεζών, περίμενε στην άκρη της διάβασης για να περάσουν όλα τα αυτοκίνητα.

Ένας ευγενικός οδηγός αυτοκινήτου, πλησιάζει στη διάβαση, βλέπει το μικρό κορίτσι, σταματάει και την αφήνει να περάσει απέναντι. Εκείνη τότε κάνει μία κίνηση που συγκίνησε χιλιάδες κόσμουθ στο ίντερνετ… Ευγνώμων για την πράξη του οδηγού, σταματά μπροστά του και υποκλίνεται από σεβασμό!

Your bow is so beautiful! In a video that has gone viral and was liked by thousands of netizens in China, a girl crossing the road in Chaozhou City, southern China's Guangdong province, politely bows to car driver after the car slowed down and stopped to let her cross. pic.twitter.com/mYW5QxCh9z

— People's Daily, China (@PDChina) February 9, 2019