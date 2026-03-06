Πεσκόφ: «Θα δοθεί απάντηση στη Φινλανδία αν εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την Τεχεράνη»

Η απόφαση της Φινλανδίας να άρει την επί χρόνια ισχύουσα απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της προκαλεί εντάσεις στην Ευρώπη και συνιστά πιθανή απειλή για τη Ρωσία, απειλή στην οποία η Μόσχα θα απαντήσει σε μια τέτοια περίπτωση, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα από τα μακρύτερα και πιο πολυσυζητημένα σύνορα με τη Ρωσία, διατήρησε ουδετερότητα στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αλλά εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023 ως απάντηση στη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Χθες Πέμπτη (05.03.2026) , το Ελσίνκι δήλωσε ότι σχεδιάζει να άρει την επί μακρόν απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός του, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για την εγκατάστασή τους εκεί σε περιόδους πολέμου.

«Αυτή είναι μια δήλωση που οδηγεί σε κλιμάκωση των εντάσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Η ανακοίνωση προστίθεται στην ευαλωτότητα της Φινλανδίας, μια ευαλωτότητα που προκλήθηκε από τις ενέργειες των φινλανδικών αρχών. Το γεγονός είναι ότι με την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, η Φινλανδία αρχίζει να μας απειλεί. Και αν η Φινλανδία μας απειλεί, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα», είπε.

Οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι απρόβλεπτες ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά η δήλωση της πρόθεσής του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, έχουν αναγκάσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν εκ νέου την ασφάλειά τους, περιλαμβανομένου του ρόλου των πυρηνικών όπλων.

Αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε διάλογο με εκπροσώπους της ιρανικής ηγεσίας, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αν η Μόσχα βοηθάει την Τεχεράνη.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, μια ημέρα μετά την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν στην Ινδία 30ήμερη εξαίρεση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ακινητοποιημένο στη θάλασσα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να διαταράσσει την ενεργειακή αγορά.

Η σύγκρουση, η οποία σήμερα εισήλθε στην έβδομη ημέρα της, έχει μετατρέψει το στενό του Χορμούζ, μια κρίσιμη αρτηρία για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και LNG, σε ουσιαστικά απαγορευμένη ζώνη.

Ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία έχει υπάρξει και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών όσο και σε υγροποιημένη μορφή. «Βλέπουμε σημαντική αύξηση της ζήτησης για ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου – μέσω τόσο αγωγού όσο και LNG. Παραμένει επίσης ικανή να εγγυηθεί τη συνέχιση όλων των συμβατικών προμηθειών», είπε ο Πεσκόφ.