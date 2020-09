Σε εξέλιξη είναι το ταξίδι του Μάικ Πομπέο με προορισμό την Ελλάδα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανήρτησε φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Twitter, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος, γράφοντας “Πρώτος σταθμός: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα”, και τονίζοντας πως σκοπός της επίσκεψης του είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Back on the road and heading to Europe to reinforce our strong bilateral relationships and the importance of sustained regional cooperation. First stop: Thessaloniki, Greece. pic.twitter.com/eoIqdGmHso