Πέθανε από κορονοϊό ο 33χρονος influencer ο οποίος φώναζε ότι δεν υπάρχει

Ήταν μόλις 33 ετών και είχε πάνω από ένα εκατομμύριο followers. Ο Ουκρανός, influencer, Dmitriy Stuzhuk, οπαδός του fitness και πατέρας τριών παιδιών νόσησε με κορονοϊό μετά από ένα ταξίδι του στην Τουρκία.
Νοσηλεύθηκε αλλά σύντομα πήρε εξιτήριο και μέσα σε λίγα 24ωρα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τελικά πέθανε. Ο 33χρονος με το εντυπωσιακό σώμα και τις συμβουλές προς τους followers του για υγιεινή ζωή, υποστήριζε ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει.
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МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ. Ярче всего это прослеживается в спорте 🤜💥🤛 ⠀ Кроме того, спорт — это всегда перезагрузка. Обнуляет лишние эмоции, улучшает кровообращение, дает заряд эндорфинов, появляется лёгкость — в общем, обновляются все ресурсы организма. ⠀ Но важна дисциплина исполнения. Без системы и напора результата не будет. ⠀ Говорят, нужно потратить 10 000 часов на какое-то дело, чтобы добиться в нем успеха. Так вот я уверен, что мало просто много заниматься: важно это делать регулярно. Если вы будете ходить в зал раз в 2 недели — это не будет иметь смысла. ⠀ И это правило работает во всех сферах жизни. Не только в спортзале. Дисциплина и упорство. Когда делаешь через силу, когда иногда лень, не хочется, или думаешь забить вообще и не продолжать. ⠀ Дисциплина побеждает талант💪🏻 ⠀ Согласны? ⠀ Всех крепко🤗
Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η πρώην σύζυγός του και μητέρα των τριών παιδιών τους η 25χρονη, Sofia Stuzhuk.
Ενώ είχε νοσήσει ο ίδιος έκανε αναρτήσεις στο Instagram και έγραφε στους ακολούθους του «Θέλω να σας πω, πως αρρώστησα και να σας προειδοποιήσω όλους. Ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει, μέχρι που αρρώστησα».
Έγραψε επίσης: «Ο κορονοϊός δεν είναι μια ασθένεια που κρατάει λίγο. Και την περνάς βαριά».
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$ЕКС НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ ⠀ Я всегда считал и так мне Говорил мой мужской голос всегда, что абсолютно не важно, когда такая близость на первом свидании или на 5м и уж точно не на 20-м 😅🙈 Главное – какая девушка и что она в себе несёт. Всё зависит состояния которое чувствуешь находясь рядом с женщиной, отклика, чувства притяжения.. ⠀ Ментальный Конект либо есть либо нет. Наверное, когда этого не случается, то и мужчина исчезает в итоге (ответ на ваш вопрос “Почему мужчины пропадают после первого $екса” женщина субъективно для мужчины должна нести кукую либо информацию и энергетику что отражается на внутреннем состоянии. Тогда и будет продолжение, притяжение и возрастающее влечение или же интерес заканчивается там где происходит💦💦💦 ⠀ Если же страсть 🔥🔥🔥, вас сумасшедшим образом тянет к друг-друг с непреодолимой силой, всегда и везде, вряд-ли эта первая близость будет последней. Это как в историях, когда вода кажется сладкой для шарахкуемуся по пустыне… Хочется ещё и ещё, до полного насыщения и опьянения. А наше опьянение – это Женщина🔥❤️🔥 ⠀ Немного философии вам в ленту🤙 ⠀ Что же касается восприятия такой женщины? Возможно ли построить крепкие отношения, или даже создать семью после такого шага при первом знакомстве? ⠀ МОЙ ОТВЕТ, ДА. Ведь человек не становится хуже от того, что захотел тебя ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Всё зависит от ваших обоюдных границ и степени притяжения. ⠀ Но всё же я считаю, что прелюдия нагоняет аппетит, и на 2-3м (или ваши варианты) свидании это может быть гораздо интереснее для обеих сторон. ⠀ Я не отношусь к тем людям, кто не ставит клеймо, что $екс на первом свидании – это аморально и безответственно. Мы живём быстрой и коротко жизнью и никто не знает что будет завтра, когда быстрое развитие событий является уже в какой-то степени нормой. А жизнь так КОРОТКА😌Все хотят быстрее познавать мир и друг друга соответственно. Но у каждого своя голова на плечах. ⠀ Какой у вас был опыт и Что думаете по этому поводу? ⠀ Всех крепко 🤗
Όλα ξεκίνησαν όταν ενώ βρισκόταν στην Τουρκία ξύπνησε ένα πρωί με πόνο στον λαιμό και δυσκολία στην αναπνοή. Γύρισε στην Ουκρανία, έκανε τεστ και βρέθηκε θετικός. «Το νοσοκομείο είναι γεμάτο με ασθενείς και πολλοί είναι στους διαδρόμους», έγραψε από το κρεβάτι του πόνου ο 33χρονος.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
Μάλιστα ανέβασε και φωτογραφία που έδειχνε πόση ανάγκη είχε από οξυγόνο για να αναπνεύσει.
Έμεινε στο νοσοκομείο 8 ημέρες και πήρε εξιτήριο και από το σπίτι του έλεγε ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή.
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МОИ👼👼👼❤️ ⠀ Они взрослеют буквально каждый день. Я с таким удовольствием наблюдаю, как Оливьеша начинает ползать. Дэвид становится все мужественные с каждым днём, он стал настоящим старшим братом, чувствует ответственность за двух младших сестрёнок💪А Лола это маленький, который разгорается все ярче и ярче день от то дня 🔥 растёт-цветёт и меняется на глазах😍. Я кайфую от этого возраста у них ❤️ Ещё чуть-чуть и они станут такими взрослыми🙏 ⠀ А от какого возраста ваших малышей вы кайфуете больше всего?
Όμως, αυτό κράτησε λίγες ώρες και σύντομα οι γιατροί ανάγκασαν να τον διασωληνώσουν αφού είχε χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον.
Τελικά, έχασε την μάχη.