Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 χρονών η Astrid Kirchherr, η φωτογράφος που έπεισε τα μέλη του πρωτοεμφανιζόμενου τότε συγκροτήματος Βeatles να ποζάρουν μπροστά στο φακό της.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Die Zeit», στο οποίο σημειωνόταν ότι η Kirchherr απεβίωσε μετά από «σύντομη, σοβαρή ασθένεια».

Αφού παρακολούθησε κάποιες συναυλίες των Beatles στο Αμβούργο, τη γενέτειρά της, το 1960 -η σύνθεση του συγκροτήματος ήταν τότε ο John Lennon, ο Paul McCartney, ο George Harrison, ο ντράμερ Pete Best και ο μπασίστας και «πέμπτο» Σκαθάρι, Stuart Sutcliffe-, τους έπεισε να την ακολουθήσουν σε ένα κοντινό λούνα παρκ, όπου τραβήχτηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του κουιντέτου (τότε).

«Ήταν όλοι τους τόσο νέοι, κι εγώ ήμουν τόσο διαφορετική. Ήμουν λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, είχα δικό μου διαμέρισμα, δικό μου αυτοκίνητο και δική μου καριέρα. Δεν είχαν ξανασυναντήσει άλλον σαν κι εμένα» είχε πει η Kirchherr για τη συνάντησή της με τα Σκαθάρια. «Κατά κάποιον τρόπο ήμουν η φιγούρα της μάνας».

Λίγο μετά την πρώτη συνάντηση, ο Sutcliffe και η Kirchherr ξεκίνησαν σχέση και αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 1960. Τον Ιούνιο του 1961, ο Sutcliffe εγκατέλειψε τους Beatles για να σπουδάσει ζωγραφική στο Hamburg College of Art. Πέθανε από εγκεφαλικό τον Απρίλιο του 1962, σε ηλικία 21 χρονών. Οι σχέση των δυο τους είναι στο επίκεντρο της ταινίας του 1994 «Backbeat», ταινίας για την περίοδο των Beatles στο Αμβούργο.

Στην Kirchherr πιστώνεται επίσης και η εμφάνισή τους με τη mop-top κόμμωση. Ο Harrison είχε κάποτε πει ότι «η Astrid ήταν ο άνθρωπος που περισσότερο από κάθε άλλον επηρέασε την εμφάνισή μας. Μας έκανε να φαινόμαστε ωραίοι». Η φωτογράφος ωστόσο αρνήθηκε τα εύσημα, επισημαίνοντας ότι πολλοί σπουδαστές σε σχολές Καλών Τεχνών εκείνη την εποχή στη Γερμανία είχαν αυτή την κόμμωση – συμπεριλαμβανομένου και του πρώην της, του Klaus Voorman, ο οποίος στη συνέχεια ήταν για πολλά χρόνια συνεργάτης των Σκαθαριών.

