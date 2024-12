Πέθανε η Μαρίσα Παρέδες, η αιώνια μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Σε ηλικία 78 ετών, έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μαρίσα Παρέδες, η γυναίκα που η καριέρα της είχε συνδεθεί απόλυτα με τις εμβληματικές ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Την είδηση για τον θάνατο της Ισπανίδας ηθοποιού Μαρίσα Παρέδες, που πρωταγωνίστησε σε έξι ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (17.12.2024) η Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ισπανός σκηνοθέτης δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες της ηθοποιού, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε ταινίες του.

Είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες του «Ψηλά Τακούνια», «Το Μυστικό μου Λουλούδι», «Όλα για τη Μητέρα Μου», «Μίλα Της», «Το Δέρμα που Κατοικώ» και «Αμαρτωλές Καλόγριες».

Η Μαρίσα Παρέδες γεννήθηκε το 1946 στη Μαδρίτη. Η πρώτη της ταινία ήταν όταν η Παρέδες ήταν μόλις 14 ετών στην ταινία «091, Police Speaking!». Μετά την επιτυχία της ταινίας έγινε εφηβικό είδωλο για όλη την Ισπανία.

Το 1961 έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο και από τότε έπαιξε σε διάφορα έργα. Είχε συμμετάσχει σε 73 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Ο Αλμοδόβαρ τη βοήθησε να αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς πρωταγωνίστησε σε πολλές από τις ταινίες του. Στην Ισπανία, μάλιστα, την αποκαλούν «una chica Almodóvar» («ένα κορίτσι Αλμοδόβαρ»). Για τον ρόλο της στην ταινία «Το Μυστικό μου λουλούδι» ήταν υποψήφια για το βραβείο Goya Καλύτερης Ηθοποιού.

Είχε προταθεί δύο φορές για το βραβείο Γκόγια Α’ Γυναικείου ρόλου για τις ταινίες «Cara de acelga» και «Το μυστικό μου λουλούδι» και μία φορά για το βραβείο Σωματείου Ηθοποιών καλύτερου καστ για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία».

Εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες, όπως In a Glass Cage (1986) του Agustí Villaronga, Life Is Beautiful (1998) του Roberto Benigni (Ιταλία), Deep Crimson (1996) του Arturo Ripstein και The Devil’s Backbone (2001) από τον Guillermo del Toro.

Το 1996, της απονεμήθηκε το Εθνικό Βραβείο Κινηματογράφου από το Ισπανικό Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 2000 έως το 2003 ήταν πρόεδρος της Ισπανικής Ακαδημίας των Τεχνών και του Κινηματογράφου.

Η τελευταία της κινηματογραφική επιτυχία ήταν η ταινία Latin Lover (ισπανικά: Mi familia Italiana) (2015).

Έχει αποκτήσει μια κόρη, την María Isasi