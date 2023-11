Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Ρόζαλιν Κάρτερ πέθανε σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (19/11) το Κέντρο Κάρτερ.

Η Ρόζαλιν Κάρτερ «πέθανε ειρηνικά, με την οικογένεια στο πλευρό της στις 2.10μμ στο σπίτι της στο Plains της Τζόρτζια», τόνισε χαρακτηριστικά το Κέντρο Κάρτερ.

BREAKING: Former US First Lady Rosalynn Carter has died