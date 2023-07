Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Sinead O’ Connor, η γνωστή τραγουδίστρια με επιτυχίες όπως το Nothing Compares 2 U, μετά από πολύχρονη μάχη με την ψυχική της υγεία. Ο θάνατός της προκαλεί θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η θρυλική τραγουδίστρια Sinead O’ Connor είχε χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής και ο θάνατός της προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Σύμφωνα με τη DailyMail, έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (25.7.2023) και τα δυσάρεστα νέα κυκλοφόρησαν σήμερα.

H οικογένειά της επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρει: «Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Sinéad. Η οικογένειά της και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι και έχουν ζητήσει ιδιωτικότητα αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».

Πέθανε 18 μήνες μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Shane, ο οποίος είχε δραπετεύσει από νοσοκομείο ενώ βρισκόταν υπό επιτήρηση για να μην δώσει τέλος στη ζωή του. Ίσως να μην ξεπέρασε ποτέ τον θάνατό του, αφού σε ένα από τα τελευταία tweets της, είχε ανεβάσει μια φωτογραφία μαζί του, γράφοντας στη λεζάντα:

«Ζω σαν ένα νεκρό πλάσμα της νύχτας από τότε. Ήταν η αγάπη της ζωής μου, το φως της ψυχής μου. Ήμασταν μια ψυχή χωρισμένη σε δύο μέρη. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε άνευ όρων. Νιώθω χαμένη χωρίς αυτόν».

#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N