Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette, Marie Fredriksson!

Η Μαρί Φρέντρικσον, η τραγουδίστρια των Roxette, ενός από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της δεκαετίας του ’80 πέθανε σε ηλικία 61 ετών. Θρήνος για τους θαυμαστές των Roxette και όσους μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους. Η τραγουδίστρια Marie Fredriksson πέθανε μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 61 ετών. Η τραγουδίστρια των Roxette είχε διαγνωσθεί με όγκο στον εγκέφαλο το 2002. Η Σουηδική εφημερίδα Express έγραψε: «Θρηνούν για τον χαμό της Marie Fredriksson ο σύζυγός της Mikael Bolyos και τα δυο παιδιά τους».

«Με μεγάλη μας λύπη σας ανακοινώνουμε ότι μια από τις πιο μεγάλες και αγαπημένες καλλιτέχνιδες δεν είναι πια μαζί μας. Η Marie Fredriksson πέθανε το πρωινό της 9ης Δεκεμβρίου μετά από μακρόχρονη ασθένεια», ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η κηδεία της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Για την φίλη του Μαρί έγραψε ο Περ, ο άνθρωπος με τον οποίο δημιούγησαν τους Roxette: «Στέλνω όλη μου την αγάπη σ΄εσένα και την οικογένειά σου. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο».

Οι επιτυχίες τους αμέτρητες αφού κάθε τραγούδι που έβγαζαν σκαρφάλωνε τα τσαρτ με απίστευτη ταχύτητα.

Οι Roxette δημιουργήθηκαν το 1986 από τον Περ Γκέσλε και τη Μαρί Φρέντρικσον. Πούλησαν πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς και έκαναν τέσσερα νούμερο ένα σινγκλ στο “Billboard” των Η.Π.Α: «The Look», «Listen to your Heart», «It must have been Love», «Joyride».

Οι Roxette έκαναν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους την περίοδο 1989-1992 και μαζί με αυτό συνδύασαν την παγκόσμια περιοδεία τους η οποία ονομάστηκε “Join the Joyride” το 1991-1992. Υλοποίησαν ακόμα μία παγκόσμια τουρνέ το 1994-1995 με το όνομα “Crash!Boom!Bang!World Tour”. Όταν το γκρουπ σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις για μερικά χρόνια το 2001 έκαναν μία πανευρωπαϊκή περιοδεία με 26 συναυλίες με το όνομα “Room Service Tour”. Συνολικά, είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο σουηδικό μουσικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA.

Πως έγιναν γνωστοί οι Roxette στις ΗΠΑ

Ο Dean Cushman φοιτητής ανταλλαγής όταν επέστρεψε από την Ευρώπη στην Μινεσσότα των Η.Π.Α πήρε μαζί του το δίσκο “Neverending Love” και πήγε στο ραδιοφωνικό σταθμό KDWB και τους ρώτησε αν μπορούσαν να τον παίξουν. Τότε ήταν που το “The Look” έγινε από εκείνη τη στιγμή η πρώτη επιτυχία των Roxette στις Η.Π.Α. και το δίδυμο έγινε διάσημο εκεί τη σεζόν 1988-1989.

Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του γκρουπ, “It must have been Love” του 1987, επανακυκλοφόρησε ξανά το 1990 σε διαφορετική έκδοση για τις ανάγκες της ταινίας “Pretty woman” με πρωταγωνιστές τους Richard Gere και Julia Roberts.

Οι Roxette γιόρτασαν τα εικοσάχρονα τους το 2006 και κυκλοφόρησαν το ίδιο έτος όλες τους τις επιτυχίες με τον τίτλο “A Collection of Roxette hits – Their 20 Greatest Songs!”.

Τον Μάιο του 2009 ο Gessle έγραψε στην ιστοσελίδα του ότι θα εμφανιστούν μαζί με την Marie για μία συναυλία στην Ολλανδία και έγινε επίσης γνωστό ότι οι Roxette θα επανασυνδεθούν και θα ξαναπαίξουν μαζί το φθινόπωρο του 2009. Επιπλέον θα κυκλοφορούσε ολόκληρη η συλλογή των δίσκων τους σε ανανεωμένη έκδοση με πολλά μπόνους τραγούδια.

Στις 18 Ιουνίου το 2010 οι Roxette έπαιξαν το “The Look” για το πάρτι της πριγκίπισσας επί του στέμματος Viktorias και του αρραβωνιαστικού της Daniel Westling η οποία ήταν και η πρώτη επίσημη παρουσίαση τους ως ζευγάρι στο κοινό της Σουηδίας το 2001.

Στις 14 Αυγούστου το 2010 οι Roxette θα έπαιζαν στο στάδιο μοτοσυκλετών στο Andersstorps της Småland. Η συναυλία όμως μεταφέρθηκε στο Brottet του Halmstad, αλλά επειδή είχε πουληθεί μεγάλος αριθμός εισιτηρίων η συναυλία έπρεπε για ακόμη μία φορά να μεταφερθεί στο Halmstad.