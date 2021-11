Πέθανε o Astro, ένα από ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος UB40. Ο Τέρενς Γουίλσον έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ο Astro είχε φτιάξει μαζί με φίλους του τους UB40, το βρετανικό γκρουπ ρέγκε μουσικής. Όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα, ο Τέρενς Γουίλσον πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ο Γουίλσον, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομά του Astro, έφυγε από τους UB40 το 2013 για να συμμετάσχει στην αποσχισθείσα μπάντα «UB40 featuring Ali Campbell and Astro».

«Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι και συγκλονισμένοι, καθώς πρέπει να σας ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Astro απεβίωσε σήμερα έπειτα από μια πολύ σύντομη ασθένεια. Ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος χωρίς εσένα», ανέφερε το συγκρότημα σε μια ανακοίνωση στο Twitter αργά το βράδυ του Σαββάτου (06.11.2021).

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.



We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy