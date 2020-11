Πέθανε ο “Darth Vader”! Θρήνος για τον David Prowse

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο David Prowse, ο ηθοποιός που υποδύθηκε για πρώτη φορά τον “θρυλικό” κακό των Star Wars, Darth Vader, στην πρώτη (και καλύτερη) τριλογία ταινιών του george Lucas.

Ο Prowse ήταν ο άνθρωπος πίσω από την στολή, αν και στην τρίτη ταινία της τριλογίας, το Return of the Jedi, όταν ο Darth Vader βγάζει την κάσκα, ένας άλλος ηθοποιός φαίνεται.

Ο λόγος τότε ήταν πως οι παραγωγοί ήθελαν ένα άλλο πρόσωπο να φανεί ως Darth Vader.

It was so fun watching the videos of him acting out the lines on set before James Earl Jones dubbed over. RIP David Prowse 🙏🙏 https://t.co/pNdgOmDa8Z pic.twitter.com/xEiYZ9R2g0